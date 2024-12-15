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  • Дарья Тубольцева: «Кинэн приехал в Петербург как на Кубок Канады, наорал на игроков после поражения от России. Ребята на него посмотрели, мол, дядя, ты чего, мы приехали не жилы рвать»
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Дарья Тубольцева: «Кинэн приехал в Петербург как на Кубок Канады, наорал на игроков после поражения от России. Ребята на него посмотрели, мол, дядя, ты чего, мы приехали не жилы рвать»

Игроки сборной мира КХЛ не планировали напрягаться на Кубке Первого канала.

«Майк Кинэн приехал в Санкт-Петербург как на Кубок Канады: «Мы будем побеждать, мотивация 100+».

После поражения от сборной России в первый день он наорал на своих игроков и сказал что-то типа: «Сейчас будете бежать до отеля кросс бегом в наказание».

Но ребята на него посмотрели и дали понять, мол, дядя, ты чего, мы сюда не кросс приехали бегать и даже не рвать жилы на льду.

Главный за вечеринки в этой команде, кстати, Алекс Гальченюк. Ну, я тут и не сомневалась», – написала журналистка Дарья Тубольцева.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналистки Дарьи Тубольцевой
logoКубок Первого канала
logoАмур
logoМайк Кинэн
logoКХЛ
logoАлекс Гальченюк
Дарья Тубольцева
сборная России U25
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