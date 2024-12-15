Митчелл Миллер о досуге: «Любимый приключенческий сериал – «Внешние отмели». Много видео о гольфе смотрю. Или вот ролики MrBeast, смотрел его видео с Криштиану Роналду»

Митчелл Миллер рассказал, что смотрел ролик с участием Криштиану Роналду.

– Чем занимаетесь в свободное время? Опишите свой идеальный выходной.

– Он должен начинаться с хорошего завтрака. Потом стараемся с ребятами сходить в баню, я люблю баню. Потом – сходить перекусить в новое место. Возможно, просто погулять по городу, по новым улицам.

Летом ездили как-то поиграть в гольф недалеко от Казани. Бывает, что просто соберемся потусоваться с ребятами, проведем время вместе на природе.

– А если спокойный отдых? Есть любимый фильм или сериал?

– «Внешние отмели». Мой любимый приключенческий сериал. Могу посмотреть YouTube. Смотрю что попадается, много видео о гольфе смотрю. Или вот ролики MrBeast. Смотрел его видео вместе с Криштиану Роналду, – сказал защитник «Ак Барса».