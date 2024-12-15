Роман Ротенберг: «Губернатор Самарской области подал заявление в правоохранительные органы на судейство в футболе. Мы тоже можем, я лично готов. Надо, чтобы все было честно везде»

Роман Ротенберг готов последовать примеру губернатора Самарской области.

Главный тренер «России 25» раскритиковал судейство в матче с Беларусью на Кубке Первого канала, в котором нападающий Григорий Кузьмин получил перелом носа.

«Здесь, я думаю, надо смотреть вместе. Пообщаться с коллегами... Вы же знаете, что в футболе происходило? Это же не я только об этом говорю.

Губернатор Самарской области подал заявление в правоохранительные органы на судейство в футболе. Мы тоже можем подать. Почему нет? Надо, чтобы все было честно везде: и в футболе, и в хоккее.

Судьям нужна объективность. Я не говорю, что каким-то образом кто-то ими управляет неправильно. Я говорю, что нам нужно просто добиться максимального результата. А если надо будет подать какие-то заявления в правоохранительные органы, то мы можем это сделать.

Даже я лично готов, если надо. Нам главное – чтобы у нас было честное, справедливое судейство», – заявил Ротенберг .

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко