Роман Ротенберг: «Губернатор Самарской области подал заявление в правоохранительные органы на судейство в футболе. Мы тоже можем, я лично готов. Надо, чтобы все было честно везде»
Главный тренер «России 25» раскритиковал судейство в матче с Беларусью на Кубке Первого канала, в котором нападающий Григорий Кузьмин получил перелом носа.
«Здесь, я думаю, надо смотреть вместе. Пообщаться с коллегами... Вы же знаете, что в футболе происходило? Это же не я только об этом говорю.
Губернатор Самарской области подал заявление в правоохранительные органы на судейство в футболе. Мы тоже можем подать. Почему нет? Надо, чтобы все было честно везде: и в футболе, и в хоккее.
Судьям нужна объективность. Я не говорю, что каким-то образом кто-то ими управляет неправильно. Я говорю, что нам нужно просто добиться максимального результата. А если надо будет подать какие-то заявления в правоохранительные органы, то мы можем это сделать.
Даже я лично готов, если надо. Нам главное – чтобы у нас было честное, справедливое судейство», – заявил Ротенберг.
Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко
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