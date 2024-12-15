Третьяк о КПК: «Ребята поняли, что требуется доставать из себя, как выигрывать в свитере сборной России. На матчи нашей команды пришло более 64 000 человек, миллионы переживали у телеэкранов»
«Команда выполнила задачу: заняла первое место на домашнем турнире. Матчи показали, что на международном уровне не осталось слабых соперников. Все игры получились непростыми, белорусы и казахстанцы сыграли хорошо, выходили на лед со старанием и настроем, сумели навязать борьбу. Уверен, что зрителям было интересно смотреть хоккей.
Ценно, что наши ребята получили практику международных матчей. Теперь у хоккеистов есть опыт игры за сборную, ребята поняли, что требуется доставать из себя на таких турнирах, как переламывать неудачный ход матчей, как выигрывать в свитере сборной России.
И, конечно, хотел бы от всего сердца поблагодарить болельщиков. На матчи нашей команды пришло более 64 тысяч человек за три дня, миллионы любителей хоккея переживали за сборную у телеэкранов. Эта поддержка помогла выиграть турнир, внимание и неравнодушие соотечественников нас вдохновляют. Поздравляю всех с победой! Хоккейная Россия будет встречать Новый год в хорошем настроении», – заявил президент ФХР.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий