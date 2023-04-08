Ротенберг о победе над ЦСКА: «СКА полностью выполнил установку, играем по нашей системе. Хотя произошел черт побери в первом периоде»

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Роман Ротенберг заявил, что СКА выполнил установку в матче с ЦСКА

Главный тренер СКА высказался о победе со счетом 3:1 (2-2 в серии) в четвертом матче финала Западной конференции.

– Отличная атмосфера, полная арена, много наших болельщиков, 400 человек приехало. Огромная им благодарность.

Ребята сегодня молодцы, полностью выполнили установку. Да, произошло черт побери в первом периоде. Наша ошибка. Исправим. Есть над чем работать.

– Между первой и второй шайбой в ворота ЦСКА прошло всего 17 секунд. Считаете ли это ключевым моментом матча?

– Здорово у них играет вратарь. Правильные броски нужны, можем улучшить.

У нас было много возможностей забить раньше, но реализацию моментов надо улучшать. Играем по нашей системе, вернулись к нашей игре, работаем дальше.

– Перед матчем появилась информация, что Никита Гусев был выведен из состава из-за нарушения спортивной дисциплины. Это так?

– У нас идет плей-офф. Это наши внутренние вопросы. Без комментариев.

– Почему у СКА ноль минут штрафа?

– Работали ногами. Дисциплина – ключ.

Ребята бились друг за друга, отрабатывали на каждом миллиметре льда, не давали сопернику шансов. Были ошибки, но это разберем и улучшим, ошибаться нельзя.

– У Хуснутдинова 14 из 19 выигранных единоборств. Как оцените его игру?

– Мы вернулись к составу, с которым начинали сезон. Все помнят наше хорошее начало сезона.

И здесь тоже командная победа, не будем никого выделять и отходить от наших принципов. Все подобные комментарии уже после плей-офф, – передает корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов слова Романа Ротенберга.

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6 комментариев

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J-12
скорее бы это "Чудо" оставило в покое наш хоккей
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Arthur Ugly
На самом деле он сказал: Шьерт побьери!
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света Ефремова
Роман Борисович, Вы супер!!! СКА вперёд! МЫ ВСЕХ ПОБЕДИМ!
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Booligan
а что там было в 1 периоде кроме удаления Сергеева?
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artem klishin
у меня у одного складывается ощущение, что это не Роман Ротенберг, а случайный генератор обтекаемых хоккейных фраз? может, у него наушник какой-то всегда есть с диктовкой этой белиберды?
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Тёма Тёма
Что? Кто произошёл? Какое косноязычие у товарища. Жесть просто. 🤣🤣🤣
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