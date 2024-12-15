Крикунов о «России 25»: «Костяк из СКА, Ротенбергу проще управлять. Раз матчи в Петербурге – нужны местные ребята. Соперники не самые сильные, но других нет»
Владимир Крикунов описал, почему Роману Ротенбергу удобно работать в «России 25».
«Роман Борисович знает всех ребят, но костяк из СКА, поэтому ему управлять легче. Он их знает. Плюс ребята сами были дома при своих зрителях. Раз в Петербурге проходят матчи, значит, надо взять местных ребят.
Конечно, соперники не самые сильные, но других нет», – отметил бывший главный тренер сборной России.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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