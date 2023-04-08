Владимир Крикунов: «Отсутствие Гусева встряхнуло игроков СКА. Если такого хоккеиста могут посадить на скамейку, то других – тем более»

Теги ЦСКА СКА Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Никита Нестеров Никита Гусев Хоккей

Владимир Крикунов считает, что отсутствие Никиты Гусева встряхнуло игроков СКА

Клуб из Санкт-Петербурга сравнял счет в серии Кубка Гагарина с ЦСКА (2-2), выиграв четвертый матч со счетом 3:1.

«ЦСКА был посильнее в начале. А потом Нестеров допустил ошибку, когда игрок убежал «один в ноль». И потом они уже смирились. Начинал ЦСКА хорошо, выигрывал, и все было четко. Но СКА сумел переломить эту ситуацию. В Питере будет интересно.

Отсутствие Гусева встряхнуло игроков. Если такого хоккеиста могут посадить на скамейку, то других – тем более. Конечно, это пошло в плюс, раз они выиграли.

В серии нет фаворитов. Предстоящая игра очень важна, она все решит. Кто в ней победит, тот и выиграет серию», – сказал бывший тренер сборной России Крикунов.

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2 комментария

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Сергей Жарковский
Серия становится более непредсказуемой,тем интереснее.СКА победы!⭐
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Dmoh
Ротенберг готовит соломку - если проиграют - не тренер виноват...
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