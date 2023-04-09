Малкин о 1500 очках Кросби в НХЛ: «Я не удивлен. Потрясающий игрок. В 35 лет он все еще мотивирован»

Евгений Малкин высказался о 1500 очках Сидни Кросби в НХЛ

Капитан « » набрал 3 (2+1) балла в матче с «Детройтом» (5:1) в рамках регулярного чемпионата.

У него стало 550 шайб и 950 результативных передач в 1188 играх за карьеру.

35-летний канадец – 15-й игрок в истории лиги, набравший 1500 очков.

«Вы удивлены? Я не удивлен. Он хороший, потрясающий игрок. Это нелегко. Каждый год нужна мотивация, понимаете? Тебе нужно найти что-то, что заставит тебя ходить на каждую тренировку. Каждый день.

И вы видите, что в этом году ему, Боже, 35 лет, но он все еще мотивирован. Сидни по-прежнему усердно работает на каждой тренировке и в каждом матче. Мне интересно наблюдать за ним каждый день. Я рад, что мы играем вместе», – сказал форвард «Питтсбурга».