Кучеров сделал 80 голевых передач в сезоне НХЛ 2-й раз за карьеру. Только 6 игрокам в истории это удавалось чаще

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Никита Кучеров 2-й раз сделал 80 голевых передач в сезоне НХЛ

Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (4:7). 

У 29-летнего россиянина 110 (30+80) очков в текущем сезоне. 

Он достиг отметки 80 передач за сезон во второй раз за карьеру в лиге.

В сезоне-2018/19 было 87 передач в 82 играх (российский рекорд в истории НХЛ, а также рекорд среди действующих игроков – сегодня был повторен Коннором Макдэвидом). 

Ни один россиянин, кроме Кучерова, не делал 80+ передач в сезоне.

В истории НХЛ больше таких сезонов только у Уэйна Гретцки (14), Марио Лемье (6), Бобби Орра (5), Пола Коффи (4), Адама Оутса и Дени Савара (по 3).

Кучеров делит 7-е место с Джо Торнтоном, Яромиром Ягром, Дагом Гилмором, Петером Штястны, Марселем Дионном и Бобби Кларком (у всех по 2). 

Среди действующих игроков такой отметки достигали еще только 3 форварда (по 1 разу) – Сидни Кросби (84 в 79 играх, «Питтсбург», 2006/07), Джонатан Юбердо (85 в 80, «Флорида», 2021/22) и Макдэвид (87 в 80, «Эдмонтон», 2022/23). 

14 комментариев

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Кино Музыка
Пора замахнуться на сотню.
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Антон Якимцев
Да в смысле четырнадцать?!
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Angelgirl
Ответ Шлёма Презерман
нетипичный краёк. Лишь бы пас отдать.
Лишь бы команде пользу принести
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-1
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Шлёма Презерман
нетипичный краёк. Лишь бы пас отдать.
+1
-3
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Mephi027
Теперь надо ещё одну гайку и конн смайт
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-1
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Александр Балабанов
Ответ Einfach Safari
странно, что фрэнсиса нет в списке
"Визуально" кажется, что и у Торнтона должно быть больше 2. А нет.
+3
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akrets
После Дацюка, теперь Кучеров главный волшебник лиги.
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Кавабунга Шреддоголовый
Ответ Einfach Safari
странно, что фрэнсиса нет в списке
у него 1 такой сезон, зато 92 в том сезоне
+4
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Артем Зырянов
Ответ Дмитрий Кутузов
В сезонах 20-21 и 21-22, у Тампы была 8-я атака в лиге, в этом сезоне - 7-я.
Это был сарказм, если не поняли. "Тампа-Бэй" показала, что может выходить в плей-офф без Кучерова в двух сезонах.
+3
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Einfach Safari
странно, что фрэнсиса нет в списке
+1
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Дмитрий Кутузов
Ответ Артем Зырянов
В чем мы все убедились в регулярках-20-21 и 21-22.
В сезонах 20-21 и 21-22, у Тампы была 8-я атака в лиге, в этом сезоне - 7-я.
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Дмитрий Кутузов
Ответ Misson
Кучи как созидатель невероятно крут. Без него Тампа превратится в обычную среднюю команду.
Стэмкос, Пойнт, Хедман, Сергачев, Хэйгл, Сирелли, Киллорн и лучший вратарь лиги. Даже без Кучерова, это команда уровня плей-офф, как минимум.
+23
-2
+21
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Артем Зырянов
Ответ Misson
Кучи как созидатель невероятно крут. Без него Тампа превратится в обычную среднюю команду.
В чем мы все убедились в регулярках-20-21 и 21-22.
+13
-2
+11
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Misson
Кучи как созидатель невероятно крут. Без него Тампа превратится в обычную среднюю команду.
+11
-7
+4
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