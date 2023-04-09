Кучеров сделал 80 голевых передач в сезоне НХЛ 2-й раз за карьеру. Только 6 игрокам в истории это удавалось чаще

Никита Кучеров 2-й раз сделал 80 голевых передач в сезоне НХЛ

Форвард « » дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (4:7).

У 29-летнего россиянина 110 (30+80) очков в текущем сезоне.

Он достиг отметки 80 передач за сезон во второй раз за карьеру в лиге.

В сезоне-2018/19 было 87 передач в 82 играх (российский рекорд в истории НХЛ, а также рекорд среди действующих игроков – сегодня был повторен ).

Ни один россиянин, кроме , не делал 80+ передач в сезоне.

В истории больше таких сезонов только у Уэйна Гретцки (14), (6), Бобби Орра (5), Пола Коффи (4), Адама Оутса и Дени Савара (по 3).

Кучеров делит 7-е место с Джо Торнтоном, Яромиром Ягром, Дагом Гилмором, Петером Штястны, Марселем Дионном и Бобби Кларком (у всех по 2).

Среди действующих игроков такой отметки достигали еще только 3 форварда (по 1 разу) – Сидни Кросби (84 в 79 играх, «Питтсбург», 2006/07), Джонатан Юбердо (85 в 80, «Флорида», 2021/22) и Макдэвид (87 в 80, «Эдмонтон», 2022/23).