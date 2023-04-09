Кросби о 1500 очках в НХЛ: «Хоккей – командный вид спорта. Я стараюсь внести вклад в победы «Питтсбурга». Это все, что меня волнует»

Сидни Кросби высказался о достижении отметки 1500 очков в НХЛ

Капитан « » набрал 3 (2+1) балла в матче с «Детройтом» (5:1) в рамках регулярного чемпионата.

У него стало 550 шайб и 950 результативных передач в 1188 играх за карьеру.

35-летний канадец – 15-й игрок в истории лиги, набравший 1500 очков.

«Хоккей – командный вид спорта. Мы исходим из этого. Именно поэтому мы все любим эту игру.

Некоторые вехи заставили меня задуматься о моих достижениях. Безусловно, я очень рад, что оказался в такой компании. Но мой подход всегда заключался в том, чтобы показывать лучшую игру, а потом уже смотреть, куда это меня приведет.

Я стараюсь внести свой вклад в победы команды. Это все, что меня волнует», – сказал после игры.