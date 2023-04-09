Кросби о 1500 очках в НХЛ: «Хоккей – командный вид спорта. Я стараюсь внести вклад в победы «Питтсбурга». Это все, что меня волнует»

Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ Хоккей

Сидни Кросби высказался о достижении отметки 1500 очков в НХЛ

Капитан «Питтсбурга» набрал 3 (2+1) балла в матче с «Детройтом» (5:1) в рамках регулярного чемпионата. 

У него стало 550 шайб и 950 результативных передач в 1188 играх за карьеру. 

35-летний канадец – 15-й игрок в истории лиги, набравший 1500 очков. 

«Хоккей – командный вид спорта. Мы исходим из этого. Именно поэтому мы все любим эту игру.

Некоторые вехи заставили меня задуматься о моих достижениях. Безусловно, я очень рад, что оказался в такой компании. Но мой подход всегда заключался в том, чтобы показывать лучшую игру, а потом уже смотреть, куда это меня приведет. 

Я стараюсь внести свой вклад в победы команды. Это все, что меня волнует», – сказал Кросби после игры. 

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3 комментария

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Misson
Ответ Белый офицер
Лучше бы шакальнул 2000 очков и был бы вторым после Ореха кому покорился данный рубеж. А так будет просто одним из.
Шакальнуть +500 очей - это из области фантастики. К концу карьеры нашакалит 1750-1800 очей. Уже этого будет достаточно, чтобы войти в 5-ку лучших за всё время.
+1
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Белый офицер
Лучше бы шакальнул 2000 очков и был бы вторым после Ореха кому покорился данный рубеж. А так будет просто одним из.
0
0
0
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Амфитрион
Скромность скромностью, но 1,5 тысячи это круто)
+3
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