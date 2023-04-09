Кросби набрал 90 очков в сезоне НХЛ в 7-й раз в карьере

Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ Хоккей

Сидни Кросби отметился 90 очками в сезоне НХЛ в седьмой раз в карьере

Капитан «Питтсбурга» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (5:1).

Таким образом, канадский центрфорвард записал в свой актив 91 (33+58) балл в 80 играх сезона.

Кросби набрал как минимум 90 очков впервые в сезона-2018/19, когда он достиг отметки в 100 (36+65) баллов в регулярном чемпионате.

Также минимум 90 очков Сидни Кросби набирал в сезонах-2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10 и 2013/14.

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1 комментарий

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Истину Глаголящий
Из них в шести была сотня.
+2
0
+2
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