Кросби набрал 90 очков в сезоне НХЛ в 7-й раз в карьере

Сидни Кросби отметился 90 очками в сезоне НХЛ в седьмой раз в карьере

Капитан « » набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Детройта» (5:1).

Таким образом, канадский центрфорвард записал в свой актив 91 (33+58) балл в 80 играх сезона.

Кросби набрал как минимум 90 очков впервые в сезона-2018/19, когда он достиг отметки в 100 (36+65) баллов в регулярном чемпионате.

Также минимум 90 очков набирал в сезонах-2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10 и 2013/14.