Макдэвид с 2+1 и 150-м очком в сезоне, Кросби с 2+1 и 1500-м очком в карьере, Мэттью Ткачак с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Коннор Макдэвид, Сидни Кросби и Мэттью Ткачак – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги самого загруженного игрового дня в своей истории (впервые было сыграно 16 матчей).

Первая звезда – капитан « » с 3 (2+1) очками против «Сан-Хосе» (6:1). Он стал 6-м игроком в истории НХЛ, набравшим 150 очков в сезоне (и первым за 27 лет).

Вторая звезда – капитан « » с 3 (2+1) очками в матче против «Детройта» (5:1). Он стал 15-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1500 очков за карьеру.

Третья звезда – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак с 3 (1+2) очками в матче против «Вашингтона» (4:2). Его гол на 59-й минуте (40-й в сезоне) стал победным в матче.