Макдэвид с 2+1 и 150-м очком в сезоне, Кросби с 2+1 и 1500-м очком в карьере, Мэттью Ткачак с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Теги рейтинги Питтсбург Флорида Эдмонтон Сидни Кросби НХЛ Коннор Макдэвид Мэттью Ткачак Хоккей

Коннор Макдэвид, Сидни Кросби и Мэттью Ткачак – звезды дня в НХЛ

Лига подвела итоги самого загруженного игрового дня в своей истории (впервые было сыграно 16 матчей). 

Первая звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 3 (2+1) очками против «Сан-Хосе» (6:1). Он стал 6-м игроком в истории НХЛ, набравшим 150 очков в сезоне (и первым за 27 лет). 

Вторая звезда – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 3 (2+1) очками в матче против «Детройта» (5:1). Он стал 15-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1500 очков за карьеру.

Третья звезда – форвард «Флориды» Мэттью Ткачак с 3 (1+2) очками в матче против «Вашингтона» (4:2). Его гол на 59-й минуте (40-й в сезоне) стал победным в матче. 

2 комментария

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Pink Floyd1276
Можно было дать первую звезду обоим, заслужили.
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Белый офицер
2+1 и 150 у другого 2+1 и 1500 )) жаль что за сборною они вместе наверное так и не сыграют.
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