Фетисов о россиянах в нейтральном статусе: «Мы уже совсем перестали себя уважать: выступаем без флага и гимна, на награждение выходим в какой-то черной форме. Мне все это противно»
Вячеслав Фетисов недоволен выступлениями российских атлетов без флага и гимна.
«Мы уже совсем перестали себя уважать: выступаем без флага и гимна, на награждение выходим в какой-то черной форме. Не знаю, как другим, но мне все это противно.
А те, кто решил уехать и всех обманул, – давайте еще сделаем их национальными героями. Зачем нам нужны уехавшие спортсмены?
Не знаю, каким будет решение тех, кто за это отвечает, но мне это точно не нравится», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы.
Путин поздравил российских пловцов с золотом ЧМ в эстафете: «Вы выступили как крепкая, сплоченная команда. Мастерство, чувство локтя, выдержка и сила духа помогли вам стать чемпионами»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Р-Спорт»
