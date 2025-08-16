Фетисов о россиянах в нейтральном статусе: «Мы уже совсем перестали себя уважать: выступаем без флага и гимна, на награждение выходим в какой-то черной форме. Мне все это противно»

Вячеслав Фетисов недоволен выступлениями российских атлетов без флага и гимна.

«Мы уже совсем перестали себя уважать: выступаем без флага и гимна, на награждение выходим в какой-то черной форме. Не знаю, как другим, но мне все это противно.

А те, кто решил уехать и всех обманул, – давайте еще сделаем их национальными героями. Зачем нам нужны уехавшие спортсмены?

Не знаю, каким будет решение тех, кто за это отвечает, но мне это точно не нравится», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Государственной думы .

