  • Ги Буше о приходе в «Авангард»: «Клуб штормило, я затыкал течи в прохудившейся крыше. Критический момент пройден, хочется починить ее основательно – лето прошло в этой работе»
Ги Буше о приходе в «Авангард»: «Клуб штормило, я затыкал течи в прохудившейся крыше. Критический момент пройден, хочется починить ее основательно – лето прошло в этой работе»

Ги Буше сравнил прошлогодний «Авангард» с прохудившейся крышей.

– Для вас необычно быть настолько вовлеченным в трансферный процесс?

– Ты всегда вовлечен, но в НХЛ все иначе. Это гигантская лига, у клубов огромные штаты менеджмента – скауты, рекрутеры, помощники генменеджеров и прочее.

Конечно, тренеры тоже могут высказать свое мнение, но это зависит от многих факторов – генменеджера, владельца, философии организации, бюджета, контрактных ситуаций.

Самое сложное в работе тренера не тренировать, а то, что ты зависишь от ограничений – будь то бюджет, контракты и прочее. И тренеру приходится лавировать среди этого. А здесь легче по этой части.

Меня пригласили сюда, чтобы читать ситуацию. Как вы помните, когда я приехал, «Авангард» штормило. И поначалу я должен был просто затыкать течи в прохудившейся крыше.

Заткнули одну – течет из другой, и так далее. Но когда критический момент пройден, хочется уже починить крышу основательно. Вот в этой работе и прошло лето, я обретал понимание команды, лиги, культуры, какие у нас игроки.

Думаю, нам повезло провести самый сложный плей-офф из всех, потому что в первом раунде мы попали на действующего чемпиона, топ-команду, а во втором – на будущего, который всех рвал. И мы были близки к проходу дальше, однако я и раньше говорил, что это был максимум. У нас не было глубины, и мы выжали из себя все что могли.

Теперь я уже знаком с лигой, знаю требования. И моей задачей было донести до руководства, от чего надо избавиться и что надо сделать, чтобы двигаться вперед и быть на том же уровне, что другие топ-клубы, или даже лучше.

Очень многое нужно, чтобы выдержать регулярку КХЛ, а потом пройти четыре раунда плей-офф. Одной удачи недостаточно. Летом мы работали над тем, чтобы заполучить все нужное.

Пока у нас нет всего, но мы сделали огромные шаги вперед. И подобрали правильных игроков, единственная сложность – команда наполовину обновилась, а биться надо будет с первых же матчей с такими командами, как «Локомотив», у которого состав уже давно сыгран.

Но, по крайней мере, в этом году мне гораздо легче, потому что ребята, которые остались с прошлого сезона, уже знают мои требования и помогают мне. Это точка старта, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Ги Буше о приходе Хартли в «Локомотив»: «Удивлен, что Боб вернулся! У него была четкая позиция, что не будет тренировать. Может, решил принять новый вызов. Уверен, что КХЛ это пойдет на пользу»

