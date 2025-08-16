Экс-защитник ЦСКА Клаэссон: «Со «Спартаком» были переговоры. Выбрал «Динамо» из-за игроков – здесь много сильных хоккеистов»

Фредрик Клаэссон прокомментировал выбор между «Динамо» и «Спартаком».

Защитник подписал контракт с бело-голубыми после трех лет игры за ЦСКА.

«У меня были переговоры со «Спартаком », был выбор между «Спартаком» и «Динамо». Но я хочу выиграть кубок здесь, я счастлив оказаться тут.

Выбрал «Динамо » по большей части из-за игроков, здесь много сильных хоккеистов», – заявил защитник «Динамо» Фредрик Клаэссон .

Коньков о «Динамо»: «Сохранило лидеров, подписало Гусева, увеличилась длина скамейки. Теперь есть реальные шансы на Кубок Гагарина»