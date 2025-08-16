Артюхин о фаворитах Востока: «Авангард» и «Металлург» составят «Трактору» серьезную конкуренцию. Стоит ожидать плотную борьбу»
Евгений Артюхин считает «Авангард», «Металлург» и «Трактор» фаворитами Востока.
В прошлом сезоне челябинцы стали первыми в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Они на 3 очка опередили «Салават Юлаев».
«Я бы не сказал, что «Трактор» будет с отрывом сильнейшим в Восточной конференции в новом сезоне КХЛ.
«Авангард» и «Металлург» составят серьезную конкуренцию челябинцам. Нам стоит ожидать абсолютно плотную борьбу.
Многое в лиге изменилось, было совершено большое количество громких трансферов, так что на Востоке будет интересно», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин.
Ливо подписал контракт с «Трактором» на год и присоединится к команде, когда решит вопрос с рабочей визой («Матч ТВ»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости