Артюхин о фаворитах Востока: «Авангард» и «Металлург» составят «Трактору» серьезную конкуренцию. Стоит ожидать плотную борьбу»

Евгений Артюхин считает «Авангард», «Металлург» и «Трактор» фаворитами Востока.

В прошлом сезоне челябинцы стали первыми в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Они на 3 очка опередили «Салават Юлаев».

«Я бы не сказал, что «Трактор » будет с отрывом сильнейшим в Восточной конференции в новом сезоне КХЛ.

«Авангард » и «Металлург » составят серьезную конкуренцию челябинцам. Нам стоит ожидать абсолютно плотную борьбу.

Многое в лиге изменилось, было совершено большое количество громких трансферов, так что на Востоке будет интересно», – сказал бывший игрок сборной России Евгений Артюхин .

