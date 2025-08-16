Баландин об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ: «О прошлом жалеют слабые. Гашек играл с российскими хоккеистами, теперь его высказывания выглядят некрасиво»

Андрей Баландин считает, что Теему Пулккинену не стоило извиняться за игру в КХЛ.

Ранее форвард, выступавший за минское и московское «Динамо», «Локомотив», «Трактор» и «Куньлунь», принес извинения через финские СМИ за игру в КХЛ.

– Как вы восприняли то, что Теему Пулккинен пожалел, что играл в КХЛ?

– Не надо жалеть о том, что было. О прошлом жалеют слабые. Я не думаю, что годы в России были для него плохими. Он играл в хоккей, занимался любимым делом. Потом он будет с любовью вспоминать это время.

– Возможно, Пулккинену пришлось это заявить, чтобы вернуться играть в Финляндию.

– Лучше надо было промолчать. Доминик Гашек в свое время играл с российскими хоккеистами, и теперь его высказывания в сторону России выглядят просто некрасиво.

То же касается Пулккинена. Ты здесь жил, кормился и деньги зарабатывал, – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин .

