Баландин об извинениях Пулккинена за игру в КХЛ: «О прошлом жалеют слабые. Гашек играл с российскими хоккеистами, теперь его высказывания выглядят некрасиво»
Ранее форвард, выступавший за минское и московское «Динамо», «Локомотив», «Трактор» и «Куньлунь», принес извинения через финские СМИ за игру в КХЛ.
– Как вы восприняли то, что Теему Пулккинен пожалел, что играл в КХЛ?
– Не надо жалеть о том, что было. О прошлом жалеют слабые. Я не думаю, что годы в России были для него плохими. Он играл в хоккей, занимался любимым делом. Потом он будет с любовью вспоминать это время.
– Возможно, Пулккинену пришлось это заявить, чтобы вернуться играть в Финляндию.
– Лучше надо было промолчать. Доминик Гашек в свое время играл с российскими хоккеистами, и теперь его высказывания в сторону России выглядят просто некрасиво.
То же касается Пулккинена. Ты здесь жил, кормился и деньги зарабатывал, – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.
Плющев о словах Пулккинена: «Не первая проститутка, которая берет деньги, а потом кричит: «Извините, я не хотел. И вообще я хороший»