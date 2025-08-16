Артюхин об уходе Ливо из «Салавата»: «Со стороны Уфы это выглядело не очень. Клуб не по спортивным интересам поступил, но на бумаге вопросов нет»

Евгений Артюхин высказался об уходе Джоша Ливо из «Салавата».

Ранее уфимский клуб расторг контракт с 32-летним канадским форвардом по обоюдному согласию. До этого сообщалось о желании «Салавата Юлаева » расторгнуть контракт с игроком в связи с его опозданием на сборы.

Ожидается, что игрок продолжит карьеру в «Тракторе».

«Очень рад, что все обошлось без скандалов. «Салават Юлаев» и Джош Ливо разошлись дружелюбно. В целом, ситуация получилась достаточно непонятная.

Уфа не по спортивным интересам поступила, но на бумаге вопросов нет. Со стороны «Салавата», на мой взгляд, это выглядело не очень», — сказал бывший игрок клубов КХЛ .