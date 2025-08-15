  • Спортс
Потуральски о мнении, что он может побить рекорд Ливо: «Ценю оптимизм. Постараюсь сделать все, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Омск, не зацикливаюсь на индивидуальных успехах»

Эндрю Потуральски заявил, что не зацикливается на индивидуальной статистике.

В минувшем сезоне Джош Ливо набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ, играя за «Салават». Канадец побил рекорд Сергея Мозякина по числу шайб за одну регулярку – 48 голов в сезоне-2016/17 за «Металлург».

– В России многие считают, что вы способны побить недавний рекорд Джоша Ливо по голам в одном сезоне. Приятно это слышать?

– Ценю оптимизм этих людей (смеется – Спортс’‘). Я хорошо знаком с Ливо, и он действительно провел невероятный сезон. Я был очень рад наблюдать за успехами своего друга. Так или иначе, моя главная цель на данный момент – выкладываться на максимум, чтобы помогать команде побеждать.

Единственное, к чему мы стремимся – это Кубок Гагарина, так что я не буду зацикливаться на индивидуальных успехах и постараюсь сделать все, чтобы вернуть трофей в Омск. Это было бы очень круто, – сказал американский новичок «Авангарда» Эндрю Потуральски.

Эндрю Потуральски: «Российская культура просто невероятна. Архитектура Петербурга – то, чего я нигде не встречал раньше, на сборах постоянно выходим гулять, чтобы насладиться городом»
 

