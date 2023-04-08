Гусев больше не сыграет за СКА в нынешнем сезоне. Он может покинуть команду (Metaratings)

Никита Гусев больше не сыграет за СКА в нынешнем сезоне

Как сообщает Metaratings, нападающий выведен из состава и может покинуть питерский клуб в межсезонье.

В минувшем регулярном чемпионате Гусев набрал 49 (23+26) баллов в 37 матчах. В 13 играх плей-офф Кубка Гагарина у форварда 12 (5+7) очков.

Гусев не играл за СКА в четвертом матче серии с ЦСКА. По ходу третьего матча он был отправлен в запас.

Ранее сообщалось, что отстранение связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива»

Срок контракта игрока со СКА рассчитан до 30 апреля 2024 года.