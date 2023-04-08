Гусев больше не сыграет за СКА в нынешнем сезоне. Он может покинуть команду (Metaratings)
Никита Гусев больше не сыграет за СКА в нынешнем сезоне
Как сообщает Metaratings, нападающий выведен из состава и может покинуть питерский клуб в межсезонье.
В минувшем регулярном чемпионате Гусев набрал 49 (23+26) баллов в 37 матчах. В 13 играх плей-офф Кубка Гагарина у форварда 12 (5+7) очков.
Гусев не играл за СКА в четвертом матче серии с ЦСКА. По ходу третьего матча он был отправлен в запас.
Ранее сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива»
Срок контракта игрока со СКА рассчитан до 30 апреля 2024 года.
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