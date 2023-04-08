Гусев больше не сыграет за СКА в нынешнем сезоне. Он может покинуть команду (Metaratings)

Теги СКА возможные переходы КХЛ Кубок Гагарина Никита Гусев Хоккей

Никита Гусев больше не сыграет за СКА в нынешнем сезоне

Как сообщает Metaratings, нападающий выведен из состава и может покинуть питерский клуб в межсезонье.

В минувшем регулярном чемпионате Гусев набрал 49 (23+26) баллов в 37 матчах. В 13 играх плей-офф Кубка Гагарина у форварда 12 (5+7) очков.

Гусев не играл за СКА в четвертом матче серии с ЦСКА. По ходу третьего матча он был отправлен в запас.

Ранее сообщалось, что отстранение Гусева связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива»

Срок контракта игрока со СКА рассчитан до 30 апреля 2024 года.

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32 комментария

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Al561
Ушел в запой?))
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maestro21
Ответ zakirshah
Гусев давай в Магнитку!!!
в химик,у нас тоже полуфинал))
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продавец-пипец
Ответ Clever_mind
Сам виноват. Были бы у него мозги, он бы к Ротану не вернулся. Но, хрустящие купюры и тупость, взяли вверх над разумом. А Ротану он и не нужен был. Как уже говорил, от страха, что Гусев у других окажется, Ротан его и взял
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продавец-пипец
Ответ oberkorn
Походу гусь, сви нье не товарищ
Гусь еврейберргу не товарисч!
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продавец-пипец
Ответ VaD
А чем плохо пиво, если оно не мешает Гусеву оставаться одним из лучших игроков лиги?
Надо еврррррею на всякий случай "крайнего" найти
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Shldnkn
Ну чушь же) или раньше никто это не знал? Или Гусик в ПО начинает подбухивать?
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Евгений Иваненков
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
скорее всего Гусев просто усомнился а тренерском "таланте " Ротенберга и прямо ему об этом высказал
таланте... пф... Гении
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Dundee
Не понял "систему")
+1
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Clever_mind
Сам виноват. Были бы у него мозги, он бы к Ротану не вернулся. Но, хрустящие купюры и тупость, взяли вверх над разумом. А Ротану он и не нужен был. Как уже говорил, от страха, что Гусев у других окажется, Ротан его и взял
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Dmoh
Ответ Сергей Фирсов
Ковальчука так тоже снимали. Но надеюсь это не проверенная инфа
кто ж поверит в пивную версию???
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wolf 100
Ответ коп84
Видимо, там что-то ещё кроме пива присутствует 😏
вобла
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Canopus77
Ковальчук такой антипивной волюнтаризмъ не одобряет.
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Сергей Фирсов
Ковальчука так тоже снимали. Но надеюсь это не проверенная инфа
+1
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Максут Дюсембинов
Авангард собирите игрока к себе
+1
-3
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света Ефремова
УЖАС
0
-1
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ zakirshah
Гусев давай в Магнитку!!!
думаю поедет в Казань. Там явно хотят галактикос создать
+1
-2
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zakirshah
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
скорее всего Гусев просто усомнился а тренерском "таланте " Ротенберга и прямо ему об этом высказал
прав
+2
-2
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zakirshah
Ответ oberkorn
Походу гусь, сви нье не товарищ
100%
+3
-1
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zakirshah
Гусев давай в Магнитку!!!
+4
-2
+2
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zakirshah
Гусев мог сделать игру ,РОМА ...долб лещь
+3
-1
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Матрёшка Ефросиьевна
скорее всего Гусев просто усомнился а тренерском "таланте " Ротенберга и прямо ему об этом высказал
+24
-2
+22
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chubakka
Ответ коп84
Видимо, там что-то ещё кроме пива присутствует 😏
корюшка?
+9
0
+9
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Xell
Он послал Ротена. Поэтому его выкидывают.
+8
-1
+7
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Дмитрий9779
Источник сомнительный.
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Рамазан Сарвардинов
давай салават юлаев
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