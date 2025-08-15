  • Спортс
  • Коньков о Галлане: «Сборная Канады и «Шанхай» – разный уровень, важны исполнители. Нужно тренерское мастерство, чтобы сколотить команду. Не будет результата – его штаб заменят»
Коньков о Галлане: «Сборная Канады и «Шанхай» – разный уровень, важны исполнители. Нужно тренерское мастерство, чтобы сколотить команду. Не будет результата – его штаб заменят»

Сергей Коньков высказался о назначении Жерара Галлана тренером «Шанхая».

– Как считаете, в Санкт‑Петербурге на бывшего тренера сборной Канады будут собираться полные трибуны?

Сборная Канады и «Шанхайские Драконы» – это абсолютно разный подбор игроков. Уровень хоккеистов определяет стиль хоккея, который будет ставить тренер. Важны исполнители. Если их нет, то нужно тренерское мастерство для того, чтобы сколотить команду, которая будет выполнять задачи.

Пиар работает первое время, если не будет результата, получится, что все впустую, а тренерский штаб Галлана будет заменен на людей, способных давать результат, – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
