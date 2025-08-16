Плющев о молодежной сборной: «Губернатор предлагал своего сына, агенты ходили роем – я никого не подпускал. Площадка – это война, идти в атаку с гнильем – угроза, что тебя кинут»

Владимир Плющев заявил, что в его молодежных сборных России не было блатных.

По ходу тренерской карьеры Плющев возглавлял юниорские и молодежные сборные России.

– Всегда отсматривал игроков лично, прежде чем принять решение о приглашении. Агенты вокруг меня ходили роем, но я никогда никого не подпускал близко. Не обсуждал с ними, почему пригласил того или иного хоккеиста – это не ваши проблемы! Беру тех, кого считаю нужным!

– Наверное, возникали вопросы не только у агентов.

– Да, когда я некоторых игроков не брал на чемпионат мира, на тренерском совете мне задавали вопрос: «Да как же так? Он же чуть ли не основной игрок в «Авангарде». Отвечал: «Я его взял на юниорское первенство и понял, что это за человек». «А вы берете людей по личным качествам?» Отвечаю: «В том числе».

Площадка – это война, битва, идти в атаку с гнильем – угроза, что тебя кинут. Но по мастерству к моим ребятам никогда не возникало претензий. Это действительно были лучшие, а не друзья-знакомые, дети высокопоставленных руководителей и тому подобное.

– Вечная проблема в нашем хоккее.

– Один губернатор оборвал мне трубку, предлагая услуги своего сына. Говорю: «Я бы с удовольствием, но вот у меня четыре центральных нападающих, кого он сильнее? Если возьму вашего сына, хорошему хоккеисту перекрою кислород в сборной, а может, и вообще лишу путевки в большой хоккей. Да и потом, как на меня остальные ребята будут смотреть? Скажут: ты его взял, иди с ним и играй».

Очень важно, когда подопечные тебе полностью доверяют, не обсуждают твоих решений. А когда видят, что работаешь в угоду кому-то, совсем другое отношение.

– Получается, что для вас на первом месте были личностные качества игрока, его характер, а не мастерство?

– Нет, неправильно. Я первым делом всегда смотрел на мастерство, а потом уже лично знакомился с людьми, когда они приезжали на сборы.

Ребята понимали мои требования не только на льду, но и в быту, например. Мои подопечные прекрасно знали, что хамства на площадке в отношении своего же партнера не потерплю.

Были у нас некоторые чародеи, которые чуть ли не травму пытались нанести конкуренту. От таких быстро освобождался, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев .

Плющев о победе России на МЧМ-2002: «Я эту команду лично собирал – с 16 лет. Насчет того, что каждый дурак бы выиграл... В 2001-м Петр Ильич Воробьев просрал, имея шикарный состав»