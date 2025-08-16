Канада не вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, уступив США в полуфинале. На предыдущих 7 турнирах был только один финал без канадцев – когда команда не приехала

Канада U18 не вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, уступив США в полуфинале.

В полуфинале турнира юниорских сборных, проходящем в чешском Брно и словацком Тренчине, канадцы уступили сборной США (3:4 Б).

Соперником американцев в финальном матче будет сборная Швеции, обыгравшая Финляндию в другом полуфинале (6:5 ОТ).

Для Канады невыход в финал при своем участии в турнире стал первым с 2016 года. Тогда команда не прошла даже в полуфинал, заняв пятое место.

На следующих 7 турнирах (в 2020 году он не состоялся из-за пандемии коронавируса) был только один финал без канадцев – в 2021 году, когда они не приехали в Чехию и Словакию.

США, в свою очередь, вышли в финал впервые с того же 2016 года. Тогда команда уступила Чехии в решающем матче. Победа над канадцами на турнире стала для американцев первой с 2003 года.

Отметим, что сборная России не была допущена к участию в турнире.