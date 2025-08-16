Монтур о приглашении в летний лагерь Канады перед Олимпиадой: «Когда играет элита элит, хочется стать частью этого. Я хорошо сыграл на ЧМ, и теперь все знают, как я могу помочь команде»

Брэндон Монтур рад тому, что его пригласили в летний лагерь сборной Канады.

31-летний защитник «Сиэтла » был приглашен в летний ознакомительный лагерь канадцев, куда приедут 42 игрока .

Монтур (81 матч в регулярке в прошлом сезоне и 41 очко при полезности «минус 21» и 70 минутах штрафа) не играл за канадцев на Турнире четырех наций в феврале, но выступил на ЧМ-2025 – 8 матчей и 9 (2+7) очков при полезности «+5».

«Было приятно получить вызов. Думаю, что я хорошо сыграл на ЧМ, и теперь все знают, как я могу помочь команде. Получить признание – это здорово. И это еще один шаг к тому, чтобы попасть в сборную. Но для этого нужно хорошо играть и добиваться успеха.

Я чувствовал, что могу попасть в состав на Турнир четырех наций. К сожалению, этого не случилось. Но любому хоккейному болельщику приятно смотреть, как играет элита. Или даже элита элит. Это пробуждает в тебе желание стать часть этого. Жаль, что я не попал на тот турнир. Но я чувствую, что в этот раз у меня есть все шансы попасть в команду», – сказал Монтур .