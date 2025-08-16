Плющев о российском хоккее: «Я уже 15 лет назад сказал, что не туда гребем. У нас возник дефицит на центров и защитников. Сейчас более-менее ситуация с вратарями, и то не за счет системы»

Владимир Плющев сказал, что давно говорит о системных проблемах в хоккее в РФ.

– Очень абсурдно резать курицу, несущую золотые яйца. Я про вашу работу. Потом хоть раз к вам федерация обращалась с предложением поработать с молодежными, юниорскими сборными?

– Более того, меня даже на тренерские советы практически никогда не приглашали, когда речь шла о юниорских и молодежных сборных.

Видимо, считали, что у них много специалистов, которые лучше разбираются. Впрочем, может, дело в моей позиции. Я уже 15 лет назад сказал, что не туда гребем.

У нас возник дефицит на центральных нападающих, классных защитников. Сейчас более-менее восстановилась ситуация с вратарями, и то благодаря не системному воспитанию, а индивидуальному.

– Слушать правду многим чиновникам не хочется.

– Поэтому меня никуда и не приглашали – мог озвучить, что другие себе не позволяли. Считал, что заслужил говорить правду, то, что вижу. Самое интересное, для себя не выбивал какие-то дивиденды. Впрочем, все заседания были чисто символические. Все голосовали, как нужно, – сказал заслуженный тренер России.