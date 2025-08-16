Рябыкин о Радулове: «Пример для молодежи, прибыл на сбор в отличной форме. Система Хартли отлично знакома ему по НХЛ»

Дмитрий Рябыкин оценил влияние Александра Радулова на «Локомотив».

– «Локомотив » – чемпион, команда профессионалов. В первую очередь этот профессионализм идет от лидеров, от того же Александра Радулова . Он прибыл на сбор в отличной форме, является примером для молодежи.

Каждый из нас в хоккее когда-то был ветераном. В 20 лет – один ритм тренировок и восстановления, в 35 – другой. Но с каждым годом работать приходится больше. Александр – лучший тому пример.

– У Хартли всегда особо трепетное отношение к ветеранам. Как идет его взаимодействие с 39-летним Радуловым?

– Боб много лет работал в НХЛ, Александр много лет там играл. Такие опытные люди и профессионалы всегда находятся на одной странице.

Система Хартли отлично знакома Радулову по НХЛ, – сказал тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин .

