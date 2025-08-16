«Ак Барс» предлагал Ливо примерно такие же деньги, что и «Трактор». Для игрока главным было создание комфортных условий, фактор Гру сыграл ключевую роль («Бизнес Online»)
Ранее стало известно, что экс-игрок «Салавата» будет получать в челябинском клубе 90 миллионов рублей в виде зарплаты плюс 70 млн в виде бонуса за попадание в топ-3 лучших бомбардиров Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Источники нашего издания рассказывают, что финансовое предложение «Ак Барса» было не хуже, чем у «Трактора». Казанский клуб предлагал примерно такую же зарплату, а бонусная часть могла оказаться больше, чем в Челябинске.
Рассказывают, что деньги для Ливо были не самым важным фактором. Главное, чтобы были созданы комфортные условия.
Источники сообщают, что фактор Бенуа Гру все-таки сыграл ключевую роль – Ливо хотел поработать с соотечественником», – говорится в сообщении «Бизнес Online».
