  • «Ак Барс» предлагал Ливо примерно такие же деньги, что и «Трактор». Для игрока главным было создание комфортных условий, фактор Гру сыграл ключевую роль («Бизнес Online»)
«Ак Барс» предлагал Джошу Ливо примерно такие же деньги, что и «Трактор».

Ранее стало известно, что экс-игрок «Салавата» будет получать в челябинском клубе 90 миллионов рублей в виде зарплаты плюс 70 млн в виде бонуса за попадание в топ-3 лучших бомбардиров Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Источники нашего издания рассказывают, что финансовое предложение «Ак Барса» было не хуже, чем у «Трактора». Казанский клуб предлагал примерно такую же зарплату, а бонусная часть могла оказаться больше, чем в Челябинске.

Рассказывают, что деньги для Ливо были не самым важным фактором. Главное, чтобы были созданы комфортные условия. 

Источники сообщают, что фактор Бенуа Гру все-таки сыграл ключевую роль – Ливо хотел поработать с соотечественником», – говорится в сообщении «Бизнес Online». 

Переход Ливо в «Трактор» – идеальное решение. Забудьте про скандалы

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Бизнес Online»
