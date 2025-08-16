  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Баландин о том, что Ливо выбрал «Трактор», а не «Ак Барс»: «Он оценил тренеров. Гатиятулин – не того уровня специалист. Казанцы скатились до уровня середняка»
1

Баландин о том, что Ливо выбрал «Трактор», а не «Ак Барс»: «Он оценил тренеров. Гатиятулин – не того уровня специалист. Казанцы скатились до уровня середняка»

Андрей Баландин высказался об ожидаемом переходе Джоша Ливо в «Трактор».

Ранее агент 32-летнего канадского форварда Иван Ботев подтвердил переход экс-игрока «Салавата» в челябинский клуб. 

– Это хорошее приобретение, статистика Ливо прошлого сезона говорит сама за себя. Забивные игроки всегда нужны команде, и у него есть голевое чутье. Это в какой-то мере должно возместить потерю Максима Шабанова. Генменеджер клуба Алексей Волков – молодец, он сработал так, что получилось пригласить этого игрока в «Трактор».

Отличная работа, можно только его похвалить. Теперь Ливо своей игрой в «Тракторе» должен показать, что он большой мастер. Надо забывать про старые заслуги и доказывать в каждой игре. Снаряды было кому подносить, а сейчас появится человек, который умеет забивать.

– Неслучайно Ливо выбрал «Трактор», а не «Ак Барс»?

– Думаю, Ливо оценил специалистов, которые работают в «Тракторе» и «Ак Барсе». Ему будет более комфортно работать с англоговорящим тренером, который так же, как и он, понимает хоккей.

В то же время Анвар Гатиятулин – не того уровня специалист. После прошлого сезона «Трактор» высоко поднял планку, а «Ак Барс» скатился до уровня середняка, – сказал бывший директор челябинского клуба. 

«Ак Барс» предлагал Ливо примерно такие же деньги, что и «Трактор». Для игрока главным было создание комфортных условий, фактор Гру сыграл ключевую роль («Бизнес Online»)

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoКХЛ
возможные переходы
logoДжош Ливо
logoАлексей Волков
logoАнвар Гатиятулин
Андрей Баландин
logoАк Барс
logoБенуа Гру
logoТрактор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ак Барс» предлагал Ливо примерно такие же деньги, что и «Трактор». Для игрока главным было создание комфортных условий, фактор Гру сыграл ключевую роль («Бизнес Online»)
4сегодня, 06:25
«Трактор» намекнул на подписание Ливо: «Всем жарких выходных! 🔥 Или счастЛивых?»
7сегодня, 03:05
Агент Ливо подтвердил переход в «Трактор»: «Был выбор из двух предложений – Челябинска и «Ак Барса». Джошу понравился разговор с Гру, думаю»
11вчера, 08:51
Ливо подписал контракт с «Трактором» на год и присоединится к команде, когда решит вопрос с рабочей визой («Матч ТВ»)
52вчера, 07:55
Главные новости
Контрольные матчи. «Сибирь» принимает «Сокол», «Спартак» сыграет с новокузнецким «Металлургом»
124 минуты назадLive
Фетисов о россиянах в нейтральном статусе: «Мы уже совсем перестали себя уважать: выступаем без флага и гимна, на награждение выходим в какой-то черной форме. Мне все это противно»
21сегодня, 07:25
Рябыкин о молодых игроках «Локомотива»: «Работающие лифты – один из принципов системы Хартли. Ни один юниор не останется незамеченным»
1сегодня, 06:55
Плющев о российском хоккее: «Я уже 15 лет назад сказал, что не туда гребем. У нас возник дефицит на центров и защитников. Сейчас более-менее ситуация с вратарями, и то не за счет системы»
3сегодня, 06:40
«Ак Барс» предлагал Ливо примерно такие же деньги, что и «Трактор». Для игрока главным было создание комфортных условий, фактор Гру сыграл ключевую роль («Бизнес Online»)
4сегодня, 06:25
Ерыкалов о том, что «Спартак» предлагает Голдобину обмен: «Речь не о СКА или топ-клубе, а о «Барысе», «Амуре» и так далее. Это выглядит как угроза: не подписываешься – поедешь далеко»
6сегодня, 05:50
Потуральски об «Авангарде»: «Потихоньку привыкаем друг к другу. Якупов и Шарипзянов сразу начали командное сплочение. Они водят новичков по ресторанам, показывают город»
9сегодня, 05:35
Ги Буше о Санкт-Петербурге: «Один из самых красивых городов мира, микс Москвы, Венеции и Амстердама. И тут так чисто! Здесь чувствуется и грандиозность России в целом»
6сегодня, 05:20
Рябыкин о «Локомотиве» при Хартли: «Хотим играть в более агрессивный хоккей, без отката. Мы обязаны расти и идти дальше. Даже чемпион потеряет свои позиции, если остановится»
6сегодня, 04:30
Плющев о победе России на МЧМ-2002: «Я эту команду лично собирал – с 16 лет. Насчет того, что каждый дурак бы выиграл... В 2001-м Петр Ильич Воробьев просрал, имея шикарный состав»
22сегодня, 04:15
Ко всем новостям
Последние новости
Рябыкин о Радулове: «Пример для молодежи, прибыл на сбор в отличной форме. Система Хартли отлично знакома ему по НХЛ»
11 минут назад
Ги Буше о приходе Хартли в «Локомотив»: «Удивлен, что Боб вернулся! У него была четкая позиция, что не будет тренировать. Может, решил принять новый вызов. Уверен, что КХЛ это пойдет на пользу»
146 минут назад
Коньков об иностранных тренерах в КХЛ: «Приглашение четырех канадцев – звонок о том, что клубы не могут найти русских тренеров, способных дать результат»
1сегодня, 07:10
Монтур о приглашении в летний лагерь Канады перед Олимпиадой: «Когда играет элита элит, хочется стать частью этого. Я хорошо сыграл на ЧМ, и теперь все знают, как я могу помочь команде»
сегодня, 04:58
Артюхин об уходе Ливо из «Салавата»: «Со стороны Уфы это выглядело не очень. Клуб не по спортивным интересам поступил, но на бумаге вопросов нет»
2сегодня, 04:45
Канада не вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, уступив США в полуфинале. На предыдущих 7 турнирах был только один финал без канадцев – когда команда не приехала
1сегодня, 03:40
Коньков о Галлане: «Сборная Канады и «Шанхай» – разный уровень, важны исполнители. Нужно тренерское мастерство, чтобы сколотить команду. Не будет результата – его штаб заменят»
вчера, 20:54
Потуральски о мнении, что он может побить рекорд Ливо: «Ценю оптимизм. Постараюсь сделать все, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Омск, не зацикливаюсь на индивидуальных успехах»
2вчера, 19:36
«Коламбус» подписал контракт с Хантом на год. У 23-летнего защитника 1 матч за «Миннесоту» в прошлом сезоне
1вчера, 19:21
Завгородний о сборах в Минске: «Здесь круто! Хороший город, много зелени, природа чистая, настоящая. Очень большая велосипедная дорожка»
вчера, 19:03