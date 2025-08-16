Баландин о том, что Ливо выбрал «Трактор», а не «Ак Барс»: «Он оценил тренеров. Гатиятулин – не того уровня специалист. Казанцы скатились до уровня середняка»

Андрей Баландин высказался об ожидаемом переходе Джоша Ливо в «Трактор».

Ранее агент 32-летнего канадского форварда Иван Ботев подтвердил переход экс-игрока «Салавата » в челябинский клуб.

– Это хорошее приобретение, статистика Ливо прошлого сезона говорит сама за себя. Забивные игроки всегда нужны команде, и у него есть голевое чутье. Это в какой-то мере должно возместить потерю Максима Шабанова. Генменеджер клуба Алексей Волков – молодец, он сработал так, что получилось пригласить этого игрока в «Трактор».

Отличная работа, можно только его похвалить. Теперь Ливо своей игрой в «Тракторе » должен показать, что он большой мастер. Надо забывать про старые заслуги и доказывать в каждой игре. Снаряды было кому подносить, а сейчас появится человек, который умеет забивать.

– Неслучайно Ливо выбрал «Трактор», а не «Ак Барс»?

– Думаю, Ливо оценил специалистов, которые работают в «Тракторе» и «Ак Барсе». Ему будет более комфортно работать с англоговорящим тренером, который так же, как и он, понимает хоккей.

В то же время Анвар Гатиятулин – не того уровня специалист. После прошлого сезона «Трактор» высоко поднял планку, а «Ак Барс» скатился до уровня середняка, – сказал бывший директор челябинского клуба.

«Ак Барс» предлагал Ливо примерно такие же деньги, что и «Трактор». Для игрока главным было создание комфортных условий, фактор Гру сыграл ключевую роль («Бизнес Online»)