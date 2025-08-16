Генменеджер «Авангарда» о слухах про новый скандал с Маклаудом: «Это может быть хайпом на пойманной волне. Стараемся понять ситуацию, пока информации нет»

Генменеджер «Авангарда» оценил слухи о новом скандале с Майклом Маклаудом.

Ранее стало известно, что канадская полиция округа Пил расследует обвинение в сексуализированном насилии в отношении восьми бывших игроков клуба «Миссиссага Стилхедс» из юниорской лиги Онтарио (OHL).

События произошли в 2014 году, тогда Маклауд выступал за «Миссиссагу». Фамилии игроков, фигурирующих в расследовании, не раскрываются.

– С Маклаудом же еще связывают некую историю в Миссиссаге в 2014 году?

– Я только по прессе об этом знаю. Мы спрашивали у агентов, они это никак не прокомментировали, сказали, что не владеют информацией.

Когда после суда мы начали общаться с Маклаудом и эта новая история всплыла, мы, конечно, стали переживать, потому что она может негативно отразиться в том смысле, что может пойти новая волна судебных разбирательств.

Сейчас мы стараемся понять, что это была за ситуация, замешан ли в ней вообще Майкл, потому что это уже может быть просто некий хайп на пойманной волне.

Пока никакой конкретной информации об этом нет, – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .

