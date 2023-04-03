Владимир Крикунов: «Разин подходит «Металлургу» по характеру и стилю. Вместе они смогут достичь больших результатов»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев Владимир Крикунов КХЛ Андрей Разин Хоккей

Владимир Крикунов высказался об увольнении Ильи Воробьева с поста главного тренера «Металлурга»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что увольнение Воробьева напрямую связано с результатами «Металлурга» в плей-офф.

«Увольнение Воробьева и масштабная чистка в «Магнитке» напрямую связаны с результатами в плей-офф. Когда такой мощный клуб не показывает результата, то происходят изменения и перестановки внутри. Только время покажет, что там случилось внутри команды.

Изменит ли ситуацию Разин? Ну, если он туда все-таки поедет, то конечно это будет праздник для Магнитогорска. Андрей доказал и заслужил место в таком клубе. По характеру и стилю он очень подходит «Металлургу». Вместе они смогут достичь больших результатов», – сказал бывший тренер сборной России.

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1 комментарий

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AVKU
Василич, конечно, тренер уважаемый. Но то Роттенберга хвалит в СКА и в сборную предлагает, то Разин подходит Металлургу и прям праздник для Магнитки... Будем, конечно, посмотреть, но я бы прям к празднику не готовился. Создать боевой коллектив на скромных ресурсах это хорошо. Но у такой команды любой успех, даже локальный, это достижение. И такая команда слушает и слушается тренера. Руководить командой с большими задачами и амбициями, с сильными, но часто сложно управляемыми игроками - это несколько другая задача. Знарок не даст соврать. Но не попробуешь, не поймёшь, это правда.
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