Разин о системном хоккее: «Если сравнивать с Хартли, у которого сюда ходи, сюда – нет, то у меня другой подход. Нет рельсов, по которым должны ехать хоккеисты»
Андрей Разин объяснил, что не является сторонником системного хоккея.
«Мнение, что я приверженец системы во всем, не совсем верное.
В зоне атаки, например, даю игрокам свободу действий, приветствую импровизацию.
Если сравнивать меня с тем же Бобом Хартли, который разбирает игру вплоть до мелочей – сюда ходи, сюда не ходи, а тут «снег башка попадет», то у меня совершенно другой подход.
Да, у меня есть определенные схемы в своей зоне при обороне, при выходе из своей зоны, при обороне в средней зоне, при прохождении средней зоны, но при этом у меня нет рельсов, по которым должны ехать хоккеисты.
Для импровизации много возможностей, я не загоняю игроков в рамки, и если шаг вправо или шаг влево, то последует расстрел.
Во время серии с ЦСКА кто-то из хоккеистов соперника в интервью не зря отмечал, что «Северсталь» не играет в закрытый хоккей, она и сама играет, и сопернику дает», – сказал бывший главный тренер «Северстали».
2 комментария