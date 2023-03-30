Разин о системном хоккее: «Если сравнивать с Хартли, у которого сюда ходи, сюда – нет, то у меня другой подход. Нет рельсов, по которым должны ехать хоккеисты»

Теги Северсталь Боб Хартли КХЛ Андрей Разин Хоккей

Андрей Разин объяснил, что не является сторонником системного хоккея.

«Мнение, что я приверженец системы во всем, не совсем верное.

В зоне атаки, например, даю игрокам свободу действий, приветствую импровизацию.

Если сравнивать меня с тем же Бобом Хартли, который разбирает игру вплоть до мелочей – сюда ходи, сюда не ходи, а тут «снег башка попадет», то у меня совершенно другой подход.

Да, у меня есть определенные схемы в своей зоне при обороне, при выходе из своей зоны, при обороне в средней зоне, при прохождении средней зоны, но при этом у меня нет рельсов, по которым должны ехать хоккеисты.

Для импровизации много возможностей, я не загоняю игроков в рамки, и если шаг вправо или шаг влево, то последует расстрел.

Во время серии с ЦСКА кто-то из хоккеистов соперника в интервью не зря отмечал, что «Северсталь» не играет в закрытый хоккей, она и сама играет, и сопернику дает», – сказал бывший главный тренер «Северстали».

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2 комментария

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Alex9999995
Хартли за уши тянул центральный офис Газпрома! Ничего он не сделал особенного, в плей офф даже не попадал! Разин это тренер с большой буквы!
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alexpashc1982@gmail.com
Хартли взял кубок, остальное вторично
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