Артем Батрак: «У Разина может получиться в «Металлурге», если ему не будут мешать. Человек с жесткой позицией и системой в команде лишним не будет»

Артем Батрак высказался об увольнении Ильи Воробьева с поста главного тренера «Металлурга»

Комментатор Артем Батрак считает, что у Андрея Разина может получиться в «Металлурге», если ему не будут мешать.

– Логична ли отставка Ильи Воробьева и что не получилось у него в этом сезоне?

– В прошлом году довел команду до финала Кубка Гагарина, в этом – до второго раунда плей-офф. Да, поражение от «Авангарда» получилось бесславным, но три матча из четырех закончились в одну шайбу. Не могу назвать работу Ильи Петровича плохой, но для «Металлурга» такой результат – неудовлетворительный.

Думаю, причина этого увольнения – отсутствие прогресса при том, что все условия были созданы. До начала сезона я считал, что «Металлург» выиграет Кубок Гагарина, ведь команда стала только сильнее.

Что не получилось у Воробьева? Вероятно, действительно повлияло то, что команду рано собрали в межсезонье. А главная причина, что у Воробьева не получилось найти себе помощников, они постоянно менялись по ходу сезона. Также в конце регулярного чемпионата и в плей-офф главный тренер не смог расслабить команду. По моему мнению, хоккеисты играли без настроения и отрезками даже безвольно.

– Вероятным кандидатом на пост главного тренера команды называют Андрея Разина. Готов ли он к «большому» клубу?

– Мне не нравятся, когда говорят, готов ли Разин или нет. Давайте дадим шанс и посмотрим. Леонида Тамбиева долго мариновали в ВХЛ, но ему дали возможность и у него все получилось.

Я думаю, у Разина может получиться в Магнитогорске, если ему не будут мешать. Столько власти, как в «Северстали», у него не будет, но он должен иметь возможность приглашать «своих» игроков. И важно то, как к нему будут относиться лидеры «Металлурга». На месте Разина я бы уже позвонил им и пообщался.

У него шлейф сложного, грозного человека. Однозначно жесткости в «Металлурге» в последних сезонах не было, и кому-то в команде такие перемены могут не понравиться. Не сомневаюсь, что Разин сможет себе грамотно поставить. Пожалуй, такой человек, с жесткой позицией и системой, в команде лишним не будет, – сказал комментатор.

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