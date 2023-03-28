Разин подпишет контракт с «Металлургом» по схеме «1+1» («СЭ»)
Андрей Разин будет назначен новым главным тренером «Металлурга».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист придет в клуб со своими помощниками из «Северстали» Юрием Трубачевым и Евгением Михалкевичем.
Контракт будет подписан по схеме «1+1». Срок соглашения будет продлен, если клуб пройдет первый раунд плей-офф в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне КХЛ «Металлург» под руководством Ильи Воробьева проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
49-летний Разин покинул «Северсталь» после поражения в серии с ЦСКА (3-4) в первом раунде Кубка Гагарина. Он возглавлял череповецкий клуб с 2018 года.
состав и в бой. Надеюсь что у Андрюхи получится.
Человек для Магнитки не чужой, а с командой претендующей на высокие задачи на Разина было бы интересно посмотреть.
надеюсь, блоггеру Разину контракт не будет предложен🤞🏽