Разин подпишет контракт с «Металлургом» по схеме «1+1» («СЭ»)

будет назначен новым главным тренером « ».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист придет в клуб со своими помощниками из « » и Евгением Михалкевичем.

Контракт будет подписан по схеме «1+1». Срок соглашения будет продлен, если клуб пройдет первый раунд плей-офф в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне КХЛ «Металлург» под руководством Ильи Воробьева проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

49-летний Разин покинул «Северсталь» после поражения в серии с ЦСКА (3-4) в первом раунде Кубка Гагарина. Он возглавлял череповецкий клуб с 2018 года.