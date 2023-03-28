Разин подпишет контракт с «Металлургом» по схеме «1+1» («СЭ»)

Теги Металлург Мг Северсталь Илья Воробьев Юрий Трубачев КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Евгений Михалкевич Спорт-Экспресс Хоккей

Андрей Разин будет назначен новым главным тренером «Металлурга».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», специалист придет в клуб со своими помощниками из «Северстали» Юрием Трубачевым и Евгением Михалкевичем.

Контракт будет подписан по схеме «1+1». Срок соглашения будет продлен, если клуб пройдет первый раунд плей-офф в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне КХЛ «Металлург» под руководством Ильи Воробьева проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

49-летний Разин покинул «Северсталь» после поражения в серии с ЦСКА (3-4) в первом раунде Кубка Гагарина. Он возглавлял череповецкий клуб с 2018 года. 

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14 комментариев

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IIarTi3aH
Наверно, лучшая возможная новость на данный момент, думаю, почти все болелы будут рады. Добро пожаловать!
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IIarTi3aH
Ответ Александр Воронин
Что ж ты так на Череповец обиделся,что и местных забирает?Не гоже так делать,а для местных это ни есть хорошо.Не ломай психологически команду,не красиво.А.В с уважением к Вам относился,потому что я из Севы,но Вы ушли и дай Вам бог построить карьеру дальше,но не ломать психологию ребят.Начинает течь жижа.
Зачастую главный тренер уходит со своими помощниками, это называется тренерский штаб, абсолютно нормальная практика. Те же Быков и Захаркин, если не ошибаюсь, всегда работали вместе
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Кеша
Ответ Александр Воронин
Что ж ты так на Череповец обиделся,что и местных забирает?Не гоже так делать,а для местных это ни есть хорошо.Не ломай психологически команду,не красиво.А.В с уважением к Вам относился,потому что я из Севы,но Вы ушли и дай Вам бог построить карьеру дальше,но не ломать психологию ребят.Начинает течь жижа.
Не переживайте . Новый главный придет со своим штабом . И дело вовсе не в любви .
+1
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Кеша
Мои поздравления Магнитогорцам . Это лучшее , что есть на рынке тренеров в этом сезоне .
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Александр Воронин
Что ж ты так на Череповец обиделся,что и местных забирает?Не гоже так делать,а для местных это ни есть хорошо.Не ломай психологически команду,не красиво.А.В с уважением к Вам относился,потому что я из Севы,но Вы ушли и дай Вам бог построить карьеру дальше,но не ломать психологию ребят.Начинает течь жижа.
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Семен Горбунков
Не потянет.
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Дмитрий Рупосов
думаю, что поможет вам,однозначно
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Габорик
Прочитал схему контракта и в голове заиграла музыка Людовико Эйнауди :)
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Олег
Это неплохой выбор. Теперь надо укрепить
состав и в бой. Надеюсь что у Андрюхи получится.
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krasno-siniyman
Ответ Валерка Боров Сухачев
Пока что все идёт хорошо,уже охото чтобы новый сезон по быстрее начался,перестал смотреть хоккей месяцев 4-5 как уже ))Досвидос пернатый шарлатан.)
Такие болелы нам не нужны, досвидос Валерка
+4
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Антон Круть
Если так, то отличная новость.
Человек для Магнитки не чужой, а с командой претендующей на высокие задачи на Разина было бы интересно посмотреть.
+7
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цэсемьэр
удачи тренеру Разину!
надеюсь, блоггеру Разину контракт не будет предложен🤞🏽
+5
-1
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Валерка Боров Сухачев
Пока что все идёт хорошо,уже охото чтобы новый сезон по быстрее начался,перестал смотреть хоккей месяцев 4-5 как уже ))Досвидос пернатый шарлатан.)
+2
-4
-2
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Sibai
Я думаю это хорошо 😊
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