Зарплата Разина в «Металлурге» – 35 млн рублей за сезон («СЭ»)

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Зарплата Андрея Разина в «Металлурге» будет составлять 35 миллионов рублей.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее появилась информация, что тренер заключит контракт с магнитогорским клубом по схеме «1+1». 

Соглашение будет продлено на второй год, если клуб пройдет первый раунд плей-офф в следующем сезоне.

Отметим, что контракты главных тренеров не включаются в расчет потолка зарплат. 

В нынешнем сезоне КХЛ «Металлург» под руководством Ильи Воробьева проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

49-летний Разин покинул «Северсталь» после поражения в серии с ЦСКА (3-4) в первом раунде Кубка Гагарина. Он возглавлял череповецкий клуб с 2018 года.

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14 комментариев

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Валерка Боров Сухачев
Ответ Болельщик МГ
Посмотрим. Не думаю, что Металлург достигнет высокого результата. Магнитка будет средняя команда уровня Сибири в след году. У Разина нет опыта работы с такими командами, с условным автомобилистом он проработал и мы помним, чем всё там закончилось, хотя я бы не считал Авто топ командой. Другое дело если бы взяли Корешкова….
Думать это не твоё
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Владимир
Удачи Разину!!! Может всё сложится хорошо!!!
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Олег
Ответ Болельщик МГ
Посмотрим. Не думаю, что Металлург достигнет высокого результата. Магнитка будет средняя команда уровня Сибири в след году. У Разина нет опыта работы с такими командами, с условным автомобилистом он проработал и мы помним, чем всё там закончилось, хотя я бы не считал Авто топ командой. Другое дело если бы взяли Корешкова….
Как пойдёт у Разина ,может всех
Удивит команда в любом случае
Удачи сталеваром.
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гилберт
Ответ Банзай
То есть после вылета во втором раунде в будущем году соглашение будет пролонгировано?! Низкую планку ставит клуб
Задача минимум. Для первого сезона вполне норм. Ну и это же просто механизм. Да, контракт автопрродлён, но можно спокойно уволить человека, просто придётся чуток приплатить.
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гилберт
Ответ faaakkkeee
Крутой мужик Разин, но есть ощущение, что он создан для андердогов. Кусаться, бодаться, героически превозмогать и прыгать выше головы. В Магнитке это всё вообще не нужно. Посмотрим, как справится с новым вызовом, в любом случае - удачи.
Он поэтому и детально высказался, сказал что готов меняться и понимает разницу между топ клубом и середняком.
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Болельщик МГ
Посмотрим. Не думаю, что Металлург достигнет высокого результата. Магнитка будет средняя команда уровня Сибири в след году. У Разина нет опыта работы с такими командами, с условным автомобилистом он проработал и мы помним, чем всё там закончилось, хотя я бы не считал Авто топ командой. Другое дело если бы взяли Корешкова….
0
-2
-2
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Банзай
То есть после вылета во втором раунде в будущем году соглашение будет пролонгировано?! Низкую планку ставит клуб
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Bashibuzuck
Ну наконец то👏👏👏. Добро пожаловать домой, Легенда
0
0
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Кеша
Удачи Разину !
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Персональные данные Номер 67327384
Андрюха Разин, молодец, мужик, фанат сталелитейной промышленности нашей страны. Удачи ему на уральских промыслах
+1
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faaakkkeee
Крутой мужик Разин, но есть ощущение, что он создан для андердогов. Кусаться, бодаться, героически превозмогать и прыгать выше головы. В Магнитке это всё вообще не нужно. Посмотрим, как справится с новым вызовом, в любом случае - удачи.
+2
-1
+1
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Олег
У варобы 90 было, а у Разина в севе около 10 .
Так что все в выигрыше. Удачи Разину в Магнитки!
+1
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+1
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waleri
Плюсом наверняка мотивационные бонусы за выполнение KPI (проход каждого раунда) и отдельно в случае победы в КГ. Отличная новость и абсолютно грамотное решение менеджмента ММГ.
+3
-2
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Максим Седов
Адекватно. Не 90 млн, как Воробью отсыпали.
+2
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