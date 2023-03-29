Зарплата Разина в «Металлурге» – 35 млн рублей за сезон («СЭ»)

Зарплата Андрея Разина в « » будет составлять 35 миллионов рублей.

Об этом сообщает « ». Ранее появилась информация, что тренер заключит контракт с магнитогорским клубом по схеме «1+1».

Соглашение будет продлено на второй год, если клуб пройдет первый раунд плей-офф в следующем сезоне.

Отметим, что контракты главных тренеров не включаются в расчет потолка зарплат.

В нынешнем сезоне «Металлург» под руководством Ильи Воробьева проиграл «Авангарду» со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

49-летний Разин покинул «Северсталь» после поражения в серии с ЦСКА (3-4) в первом раунде Кубка Гагарина. Он возглавлял череповецкий клуб с 2018 года.