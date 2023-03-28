Владимир Плющев: «Разин привык к тепличным условиям в Череповце, а в «Металлурге» все жестко, байками вокруг пальца никого не обведешь»

Теги Металлург Мг Северсталь Автомобилист Сергей Гомоляко Владимир Плющев КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Хоккей

Владимир Плющев считает, что Андрей Разин привык к тепличным условиям в «Северстали».

– На пост главного тренера «Магнитки» пресса прочит Андрея Разина. Логичное назначение?

– Мое мнение: Разин – крайне специфический тренер. Да, пресса его любит, вокруг да около ходит много баек, тренер и сам их запускает, но самое главное одно: результата-то нет!

Пять сезонов при Разине «Северсталь» ни разу не преодолела первый раунд, хотя при предыдущем тренере она выходила в четвертьфинал. При этом у Разина имелись все козыри на руках, он был в «Северстали» и сватом, и братом, и тренером, и менеджером. 

Когда у тебя в руках все вожжи, и кнут, и пряник, результат обязан давать! А ежегодная борьба в первом раунде и традиционный вылет – это все в пользу бедных, отговорки.

– Но у Разина есть магнитогорские корни.

– А они вряд ли помогут. В Череповце он привык к тепличным условиям, а тут – «Магнитка», один из сильнейших клубов в истории КХЛ, законодатель игрового стиля. Плюс рядом в роли менеджера специфический господин Гомоляко, о работе которого ходит много разговоров. 

Поэтому в «Магнитке» байками вокруг пальца никого не обведешь – там все жестко, нужен результат! Которого данный тренер не добился в свое время в том же «Автомобилисте». Насколько понимаю, там Разина до сих пор вспоминают, скажем мягко, без ностальгии.

Так что изначально вся эта история выглядит сомнительно, – считает заслуженный тренер России.

Разин подпишет контракт с «Металлургом» по схеме «1+1» («СЭ»)

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2 комментария

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цэсемьэр
интересно, Плющев был в Череповце?
такая себе теплица если честно😬
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Болельщик МГ
Полностью согласен со сказанным
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