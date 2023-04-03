Гендиректор «Торпедо» о зарплате Кручинина: «У него есть возможность выполнять бонусы. Если будет удачно играть, хорошо заработает»

Гендиректор «Торпедо» прокомментировал продление контракта с Алексеем Кручининым

Александр Харламов заявил, что Алексей Кручинин может хорошо зарабатывать в «Торпедо».

Нижегородская команда продлила соглашение с нападающим на один год.

– Как вам удалось подписать Алексея Кручинина еще на один год?

– Здесь и договариваться долго не пришлось. Совпали желания и клуба, и игрока. Хотя к Кручинину проявляли интерес очень много клубов. Звонили нам… Но Алексей решил остаться, его все устраивает.

Повлияло и то, что остается вся его тройка. Николай Коваленко имеет контракт и на следующий сезон. Сергей Гончарук недавно переподписался. Так что для Кручинина ничего не меняется.

– Алексей мог бы заработать раза в два больше в топ-клубе КХЛ.

– Возможно. Но Кручинин – умный человек. Он знает, что такое большие деньги. Но он будет зарабатывать и в «Торпедо». У него есть возможность выполнять бонусы.

– Я слышал, бонусы включаются начиная с 25 очков за чемпионат.

– Чем выше результативность, тем больше бонусы. У нас прогрессивная шкала. Мы верим, что Кручинин будет поддерживать свое реноме, показанное в этом сезоне. Если будет так же удачно играть, то хорошо заработает.

– Не случайно ведь, что первым об этой новости объявил даже не клуб, а губернатор Нижегородской области Глеб Никитин? Это говорит о статусе игрока?

– У нас так принято, и это бывает не только в хоккее. Наш губернатор уделяет большое внимание спорту. И почему нет, если игрок – в самом деле лидер «Торпедо», и его любят в городе? – сказал Харламов.

38 млн рублей – зарплата Кручинина по новому контракту с «Торпедо»