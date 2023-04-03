38 млн рублей – зарплата Кручинина по новому контракту с «Торпедо»

«Торпедо» заплатит 38 миллионов рублей Алексею Кручинину по новому контракту

Нижегородская команда продлила соглашение с нападающим на один год.

Оклад нападающего составит 38 миллионов рублей, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Кручинин перешел в нижегородскую команду по ходу прошлого межсезонья, подписав сначала пробный договор, а затем полноценный.

В Фонбет регулярном чемпионате КХЛ нападающий занял второе место в списке лучших бомбардиров « », набрав 52 (15+37) очка при полезности «плюс 12» в 60 матчах.

52 очка в регулярном чемпионате – лучший результат в карьере Кручинина в .

В плей-офф Алексей отметился 2 (0+2) баллами при полезности «минус 5» в 5 играх.