38 млн рублей – зарплата Кручинина по новому контракту с «Торпедо»
«Торпедо» заплатит 38 миллионов рублей Алексею Кручинину по новому контракту
Нижегородская команда продлила соглашение с нападающим Алексеем Кручининым на один год.
Оклад нападающего составит 38 миллионов рублей, об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Кручинин перешел в нижегородскую команду по ходу прошлого межсезонья, подписав сначала пробный договор, а затем полноценный.
В Фонбет регулярном чемпионате КХЛ нападающий занял второе место в списке лучших бомбардиров «Торпедо», набрав 52 (15+37) очка при полезности «плюс 12» в 60 матчах.
52 очка в регулярном чемпионате – лучший результат в карьере Кручинина в КХЛ.
В плей-офф Алексей отметился 2 (0+2) баллами при полезности «минус 5» в 5 играх.
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