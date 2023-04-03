Второй бомбардир «Торпедо» Кручинин продлил контракт с клубом. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области

Алексей Кручинин подписал новый контракт с «Торпедо»

Первым об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Минутами спустя информацию подтвердил клуб, отметим, что соглашение с хоккеистом продлено на один год.

Кручинин перешел в нижегородскую команду по ходу прошлого межсезонья, подписав сначала пробный договор, а затем полноценный.

В Фонбет регулярном чемпионате нападающий занял второе место в списке лучших бомбардиров « », набрав 52 (15+37) очка при полезности «плюс 12» в 60 матчах.

52 очка в регулярном чемпионате – лучший результат в карьере в КХЛ.

В плей-офф Алексей отметился 2 (0+2) баллами при полезности «минус 5» в 5 играх.