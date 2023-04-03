Второй бомбардир «Торпедо» Кручинин продлил контракт с клубом. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области

Теги Торпедо КХЛ Алексей Кручинин Хоккей

Алексей Кручинин подписал новый контракт с «Торпедо»

Первым об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Минутами спустя информацию подтвердил клуб, отметим, что соглашение с хоккеистом продлено на один год.

Кручинин перешел в нижегородскую команду по ходу прошлого межсезонья, подписав сначала пробный договор, а затем полноценный.

В Фонбет регулярном чемпионате КХЛ нападающий занял второе место в списке лучших бомбардиров «Торпедо», набрав 52 (15+37) очка при полезности «плюс 12» в 60 матчах.

52 очка в регулярном чемпионате – лучший результат в карьере Алексея Кручинина в КХЛ.

В плей-офф Алексей отметился 2 (0+2) баллами при полезности «минус 5» в 5 играх.

8 комментариев

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Andy
Ответ Сергей Орлов
О продлении контракта игроком профессионального хоккейного клуба объявляет губернатор области. Зазеркалье.
Иии?? Зазеркалье ты где то не там видишь. Губернатор он же ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АНО ХК «ТОРПЕДО»
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uwe2000
Ответ Сергей Орлов
О продлении контракта игроком профессионального хоккейного клуба объявляет губернатор области. Зазеркалье.
потому что Де-факто, деньги то бюджетные. Губернатор почти как хозяин клуба
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IS
Также Губернатор добавил, что Спорт вне политики!
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Ole Gunor
Ответ Сергей Орлов
О продлении контракта игроком профессионального хоккейного клуба объявляет губернатор области. Зазеркалье.
Верно сказано.
0
-1
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Ярик01
Второй бомбардир «Вашингтона» Дилан Строум продлил контракт с клубом. Об этом сообщил мэр Washington, D.C.,
+5
-1
+4
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Сергей Орлов
О продлении контракта игроком профессионального хоккейного клуба объявляет губернатор области. Зазеркалье.
+7
-3
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Дмитрий Пузырёв
Ответ Dundee
Хорошая новость.
Это очень хорошая новость! :-)
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Dundee
Хорошая новость.
+3
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