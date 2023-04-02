Скворцов о Ларионове: «Будущее за такими, как Профессор. Странно, что в XXI веке многие тренеры ведут себя не так, как он»

поделился мнением о тренере «Торпедо» Игоре Ларионове.

– Есть мнение, что «крутой хоккей» от «Торпедо» – бессмысленный, так как в итоге не принес результат. Какое ваше мнение?

– Если исходить из результата, весь хоккей бессмысленный, кроме того, который принесет одной команде. Остальные, получается, маялись весь сезон ерундой.

Хоккей «Торпедо» нравится зрителям и доставляет радость игрокам, все, точка.

– Можно ли действительно считать революционером нашего хоккея – в плане игры, общения с журналистами и болельщиками?

– Игорь Николаевич вроде как никого не свергал и к стенке не ставил. Мне вообще немного странно, что в XXI веке многие тренеры ведут себя не так, как он.

Будущее за такими, как Профессор. Это эволюция, по щелчку ситуация не изменится, – сказал комментатор.

Ларионов и менеджмент «Торпедо» доказали: в России есть игроки и они готовы побеждать весело