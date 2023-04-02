Скворцов о Ларионове: «Будущее за такими, как Профессор. Странно, что в XXI веке многие тренеры ведут себя не так, как он»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Роман Скворцов Хоккей

Роман Скворцов поделился мнением о тренере «Торпедо» Игоре Ларионове.

– Есть мнение, что «крутой хоккей» от «Торпедо» – бессмысленный, так как в итоге не принес результат. Какое ваше мнение?

– Если исходить из результата, весь хоккей бессмысленный, кроме того, который принесет Кубок Гагарина одной команде. Остальные, получается, маялись весь сезон ерундой.

Хоккей «Торпедо» нравится зрителям и доставляет радость игрокам, все, точка.

– Можно ли действительно считать Ларионова революционером нашего хоккея – в плане игры, общения с журналистами и болельщиками?

– Игорь Николаевич вроде как никого не свергал и к стенке не ставил. Мне вообще немного странно, что в XXI веке многие тренеры ведут себя не так, как он.

Будущее за такими, как Профессор. Это эволюция, по щелчку ситуация не изменится, – сказал комментатор.

Ларионов и менеджмент «Торпедо» доказали: в России есть игроки и они готовы побеждать весело

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матроскин52
Профессор и есть Профессор! И в пресс-конференции и в общении, и что самое главное - в подготовке команды!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий