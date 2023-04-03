Воробьев о сезоне «Металлурга»: «Глаза не горели, не отдохнули. Майе и Лайпсик не дотянули до уровня, не было куража и легкости, как у «Торпедо»

Илья Воробьев посетовал на отсутствие куража и легкости по итогам сезона «Металлурга»

Магнитогорская команда проиграла «Авангарду» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 0-4.

– Сохранив боеспособный состав, не удалось сохранить тренерский штаб. Связываете с потерей помощников такой результат сезона?

– Вы сейчас мне предлагаете переложить все на помощников? У нас был фантастический позапрошлый сезон.

Кто перед прошлым сезоном ждал, что мы сыграем в финале? Мы провели фантастический сезон. Этот сезон, к сожалению, не получился.

– Вы сказали, что у многих ребят не горели глаза. Как вы общались с иностранцами? Они тоже были недостаточно вдохновлены?

– По-разному. У Керри сезон вообще не получился. У него было четыре серьезные травмы.

и были лучше, но не дотянули до того уровня, который показывали в прошлом году. Мы общались – и по звеньям, и с командой. Каких только собраний ни было.

– Ряд игроков сыграли ниже возможностей. Есть общая причина?

– Причину я назвал в самом начале. Не отдохнули, глаза не горели.

По разным причинам ребята не вышли на свой уровень.

В позапрошлом сезоне я видел кураж и легкость, которые были у того же « ». В этом сезоне ее не было, – сказал главный тренер « ».