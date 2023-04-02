Дмитрий Куликов: «В «Питтсбурге» все зациклено на успех. Сколько играю в НХЛ, этот клуб в порядке»

Теги Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин НХЛ Дмитрий Куликов Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Куликов считает, что в «Питтсбурге» все зациклено на успех и победу.

«Анахайм» обменял игрока в «Пингвинс» 3 марта.

– «Питтсбург» – рекордсмен по выходам в плей-офф. Команда 16 лет подряд бьется за Кубок Стэнли. У вас есть объяснение этому?

– В этом клубе все зациклено на успех и победу. Команда же всегда была топовой. Сколько я играю в НХЛ, «Питтсбург» в порядке.

Мне кажется, это передается из сезона в сезон. Команда «заражается» победами, а клубы, у которых накапливаются поражения, не могут вылезти из ямы и попасть в плей-офф. Это уже то, что уходит корнями куда-то вглубь.

– Как вас встретил Малкин? Все-таки в «Питтсбурге» появился еще один россиянин.

– Хорошо встретил. Я не знаю, какой ответ вы ожидаете (смеется). Просто: «Привет, Жень», и в ответ: «Привет, Дим», – сказал защитник «Питтсбурга».

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