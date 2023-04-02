Куликов об отказах игроков НХЛ от радужных свитеров: «Я с Проворовым полностью согласен. Каждый должен иметь право лично решать»
Дмитрий Куликов высказался об отказах игроков НХЛ надевать свитера с радужной символикой.
– Сейчас многие хоккеисты отказываются от участия в акциях с радужными свитерами.
Было подобное обсуждение в «Анахайме» или «Питтсбурге»? Как Вы отреагировали бы, если бы ваш клуб участвовал в такой акции?
– Обсуждается тема, но я бы не сказал, что очень активно.
Этот вопрос же поднялся, когда «Филадельфия» с нами играла, против «Анахайма»: Иван Проворов решил не выходить на разминку в «радужной» майке. Тогда и обсуждали этот вопрос с игроками.
Я с Проворовым полностью согласен. Каждый человек имеет право принимать решение за себя. Он не вышел тогда на лед, и другие команды начали разрешать игрокам выбирать самостоятельно.
Я не знаю, как бы отреагировал, но еще раз скажу, что каждый должен иметь право лично принимать решения, – сказал защитник «Питтсбурга».
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