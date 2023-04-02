Куликов об отказах игроков НХЛ от радужных свитеров: «Я с Проворовым полностью согласен. Каждый должен иметь право лично решать»

высказался об отказах игроков НХЛ надевать свитера с радужной символикой.

– Сейчас многие хоккеисты отказываются от участия в акциях с радужными свитерами.

Было подобное обсуждение в «Анахайме» или « »? Как Вы отреагировали бы, если бы ваш клуб участвовал в такой акции?

– Обсуждается тема, но я бы не сказал, что очень активно.

Этот вопрос же поднялся, когда «Филадельфия» с нами играла, против «Анахайма»: решил не выходить на разминку в «радужной» майке. Тогда и обсуждали этот вопрос с игроками.

Я с Проворовым полностью согласен. Каждый человек имеет право принимать решение за себя. Он не вышел тогда на лед, и другие команды начали разрешать игрокам выбирать самостоятельно.

Я не знаю, как бы отреагировал, но еще раз скажу, что каждый должен иметь право лично принимать решения, – сказал защитник «Питтсбурга».