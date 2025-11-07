  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артемий Панарин: «Чувствую себя уверенно, но не на 100 процентов, потому что очков мало. Это может измениться в любой игре. В каждом матче чувствую, что близок к тому, чтобы забить»
Артемий Панарин высказался о своей результативности.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мыслями о своей результативности в этом сезоге.

34-летний форвард отметился 7 (2+5) баллами в 14 играх. Он не набрал очков в последних 6 матчах.

«Я всегда чувствую себя уверенно, но сейчас не на 100 процентов, как обычно, потому что у меня мало очков. Но это может измениться в любой игре. Возможно, [в субботу] так и будет.

В каждом матче я чувствую, что близок к тому, чтобы забить. Это просто не срабатывает. У меня появляются моменты, но я просто не могу забить», – сказал Панарин.

Действующий контракт форварда с кэпхитом 11,6 млн долларов рассчитан до 30 июня 2026 года. Панарин отметил, что думает о своем будущем.   

«Конечно. Игроки всегда думают о своих следующих сезонах. Но это не оправдание», – добавил нападающий.   

Никаких признаков продления соглашения с «Рейнджерс» пока не было, при этом Панарин отметил, что ничего не слышал о возможном обмене.

Панарин снова побрился налысо: «Мне нужно было что-то поменять. Следующий шаг – левый хват клюшки, если это не сработает»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: New York Post
