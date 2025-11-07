«Авангард» объявил состав на матч с «Адмиралом»: «В честь 75-летия омского хоккея играем в 12 нападающих»
«Авангард» объявил состав на игру против «Адмирала».
Матч Фонбет Чемпионата КХЛ пройдет сегодня, 7 ноября. Начало – в 12:30 по московскому времени.
Команда тренера Ги Буше сыграет в 12 нападающих и 6 защитников. Ранее клуб играл в 11 форвардов.
«В честь 75-летия омского хоккея сегодня играем в 12 нападающих. Изучаем состав на матч с «Адмиралом»!» – говорится в сообщении «Авангарда».
