«Авангард» объявил состав на матч с «Адмиралом»: «В честь 75-летия омского хоккея играем в 12 нападающих»

«Авангард» сыграет в 12 нападающих против «Адмирала».

«Авангард » объявил состав на игру против «Адмирала ».

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ пройдет сегодня, 7 ноября. Начало – в 12:30 по московскому времени.

Команда тренера Ги Буше сыграет в 12 нападающих и 6 защитников. Ранее клуб играл в 11 форвардов.

«В честь 75-летия омского хоккея сегодня играем в 12 нападающих. Изучаем состав на матч с «Адмиралом»!» – говорится в сообщении «Авангарда».