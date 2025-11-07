Копитар (1-й гол в сезоне в 11-й игре), Перри и Маршанд забили в матче «Лос-Анджелеса» и «Флориды». В НХЛ три игрока в возрасте 37+ лет отличились в одной встрече впервые с 2016 года

Ветераны Копитар, Перри и Маршанд забили в матче «Лос-Анджелеса» и «Флориды».

Капитан «Лос-Анджелеса » Анже Копитар забросил первую шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:5).

38-летний словенец набрал 7 (1+6) очков в 11 играх в регулярке при полезности «+6». Ранее форвард объявил, что текущий сезон станет для него последним в лиге.

Заброшенными шайбами в матче также отметились еще два ветерана – 40-летний форвард Кори Перри («Кингс», 9 очков в 9 играх, 6+3) и 37-летний форвард Брэд Маршанд («Пантерс», 15 очков в 13 играх, 9+6).

Это первый за 9 лет матч НХЛ, в котором забили сразу 3 игрока в возрасте 37 или более лет. В феврале 2016 года в матче «Аризоны» и «Чикаго» отличились Шейн Доун, Мариан Госса и Михал Роживал.

За последние 20 лет таких матчей насчитывается три. В марте 2014 года в матче «Нью-Джерси» и «Флориды» отметились Яромир Ягр, Патрик Элиаш и Брайс Сэлвадор.