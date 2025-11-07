  • Спортс
Дэйли о Кубке мира: «Россия рассматривается как и любой другой возможный участник турнира»

В НХЛ высказались о возможном участии России в Кубке мира.

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028.

НХЛ и профсоюз игроков планируют организовать Кубок мира в 2028 году без участия ИИХФ. В турнире должны принять участие 8 сборных.

Сборная России не участвует в международных турнирах под эгидой Международной федерации хоккея с весны 2022 года.

«Россия рассматривается как и любой другой возможный участник турнира», – сказал Дэйли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
