Дэйли о Кубке мира: «Россия рассматривается как и любой другой возможный участник турнира»
В НХЛ высказались о возможном участии России в Кубке мира.
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о возможном участии сборной России в Кубке мира-2028.
НХЛ и профсоюз игроков планируют организовать Кубок мира в 2028 году без участия ИИХФ. В турнире должны принять участие 8 сборных.
Сборная России не участвует в международных турнирах под эгидой Международной федерации хоккея с весны 2022 года.
«Россия рассматривается как и любой другой возможный участник турнира», – сказал Дэйли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
