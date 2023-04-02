Куликов об игре против «Эдмонтона»: «Тренер на собрании раз пятьдесят сказал «Макдэвид». Хорошим хоккеистам всегда уделяется больше внимания»
Дмитрий Куликов рассказал, против каких игроков сложнее всего играть в защите.
– Вам в защите против кого сложнее всего играть?
– Против Сидни Кросби очень тяжело, против Патрика Кэйна. Сейчас кого-то не назову и потом предъявят, почему не назвал (смеется). Вообще против всех топовых игроков: Малкин, Александр Овечкин, Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль. Против тех, кто много очков набирает.
Я думаю, что по их феноменальной результативности понятно, что их никто не может остановить. Я не исключение.
– Илья Ковальчук рассказывал, что им тренерский штаб отдельно разбирал игру Конора Макдэвида. И давал задание чуть ли не «1 на 1» с ним играть.
– Хорошим игрокам всегда уделяется больше внимания при разборах. Против них нельзя совершать глупые ошибки, они сразу же могут наказать.
Ты выходишь на лед и знаешь, что это не игроки третьего или четвертого звена, которым надо просто шайбу бросить в чужую зону или не потерять на синей линии. А когда против тебя выходят звезды, они постоянно что-то создают в атаке, пытаются пойти в обыгрыш, сыграть нестандартно. Против них аккуратнее надо действовать.
У нас, когда первая игра была против «Эдмонтона», тренер на собрании раз пятьдесят сказал «Макдэвид». Мы, по-моему, не игру команды разбирали, а отдельно игру Макдэвида, словно у них других игроков и нет.
– А как сыграли тогда?
– Вроде выиграли – 4:3.
– Получается, сработала тактика тренера.
– Сработала (смеется). У нас вратарь на голове стоял в этом матче. 50 бросков отбил или что-то близкое к этому, – сказал защитник «Питтсбурга».
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