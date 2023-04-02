Куликов об игре против «Эдмонтона»: «Тренер на собрании раз пятьдесят сказал «Макдэвид». Хорошим хоккеистам всегда уделяется больше внимания»

Теги Питтсбург Эдмонтон Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Патрик Кэйн Дмитрий Куликов Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Матч ТВ Хоккей

Дмитрий Куликов рассказал, против каких игроков сложнее всего играть в защите.

– Вам в защите против кого сложнее всего играть?

– Против Сидни Кросби очень тяжело, против Патрика Кэйна. Сейчас кого-то не назову и потом предъявят, почему не назвал (смеется). Вообще против всех топовых игроков: Малкин, Александр Овечкин, Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль. Против тех, кто много очков набирает.

Я думаю, что по их феноменальной результативности понятно, что их никто не может остановить. Я не исключение.

– Илья Ковальчук рассказывал, что им тренерский штаб отдельно разбирал игру Конора Макдэвида. И давал задание чуть ли не «1 на 1» с ним играть.

– Хорошим игрокам всегда уделяется больше внимания при разборах. Против них нельзя совершать глупые ошибки, они сразу же могут наказать.

Ты выходишь на лед и знаешь, что это не игроки третьего или четвертого звена, которым надо просто шайбу бросить в чужую зону или не потерять на синей линии. А когда против тебя выходят звезды, они постоянно что-то создают в атаке, пытаются пойти в обыгрыш, сыграть нестандартно. Против них аккуратнее надо действовать.

У нас, когда первая игра была против «Эдмонтона», тренер на собрании раз пятьдесят сказал «Макдэвид». Мы, по-моему, не игру команды разбирали, а отдельно игру Макдэвида, словно у них других игроков и нет.

– А как сыграли тогда?

– Вроде выиграли – 4:3.

– Получается, сработала тактика тренера.

– Сработала (смеется). У нас вратарь на голове стоял в этом матче. 50 бросков отбил или что-то близкое к этому, – сказал защитник «Питтсбурга».

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