Куликов об игре против «Эдмонтона»: «Тренер на собрании раз пятьдесят сказал «Макдэвид». Хорошим хоккеистам всегда уделяется больше внимания»

рассказал, против каких игроков сложнее всего играть в защите.

– Вам в защите против кого сложнее всего играть?

– Против Сидни Кросби очень тяжело, против . Сейчас кого-то не назову и потом предъявят, почему не назвал (смеется). Вообще против всех топовых игроков: , , , Леон Драйзайтль. Против тех, кто много очков набирает.

Я думаю, что по их феноменальной результативности понятно, что их никто не может остановить. Я не исключение.

– Илья Ковальчук рассказывал, что им тренерский штаб отдельно разбирал игру Конора Макдэвида. И давал задание чуть ли не «1 на 1» с ним играть.

– Хорошим игрокам всегда уделяется больше внимания при разборах. Против них нельзя совершать глупые ошибки, они сразу же могут наказать.

Ты выходишь на лед и знаешь, что это не игроки третьего или четвертого звена, которым надо просто шайбу бросить в чужую зону или не потерять на синей линии. А когда против тебя выходят звезды, они постоянно что-то создают в атаке, пытаются пойти в обыгрыш, сыграть нестандартно. Против них аккуратнее надо действовать.

У нас, когда первая игра была против «Эдмонтона», тренер на собрании раз пятьдесят сказал «Макдэвид». Мы, по-моему, не игру команды разбирали, а отдельно игру Макдэвида, словно у них других игроков и нет.

– А как сыграли тогда?

– Вроде выиграли – 4:3.

– Получается, сработала тактика тренера.

– Сработала (смеется). У нас вратарь на голове стоял в этом матче. 50 бросков отбил или что-то близкое к этому, – сказал защитник «Питтсбурга».