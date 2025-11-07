Барбашев набрал 2+1 в матче с «Тампой». У него 14 очков в 13 играх в сезоне
Иван Барбашев набрал 2+1 в матче с «Тампой».
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:6).
На счету 29-летнего россиянина стало 14 (6+8) очков в 13 играх в текущем сезоне при полезности «+4».
Сегодня Барбашев (16:27, нейтральная полезность) реализовал 2 из 3 бросков в створ, получил малый штраф и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
