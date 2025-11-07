Дорофеев остался без очков в 3-м матче подряд: 2 броска и «минус 2» за 19:21 против «Тампы»
Павел Дорофеев остался без очков в 3-м матче подряд.
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:6).
На счету 25-летнего россиянина 10 (9+1) очков в 13 играх в сезоне при нейтральной полезности и среднем времени на льду 17:33.
Сегодня Дорофеев (19:21) завершил встречу с полезностью «минус 2» и дважды бросил в створ ворот. Статистика потерь и перехватов – 1:1.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
