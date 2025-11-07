Кучеров с 2+1 стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку вошли Крайдер с дублем и вратарь «Сент-Луиса» Хофер с шатаутом
Никита Кучеров с 2+1 стал 1-й звездой дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Сент-Луиса» Джоэл Хофер, засушивший «Баффало» (3:0) при 28 отраженных бросках.
Вторая звезда – форвард «Анахайма» Крис Крайдер с дублем в ворота «Далласа» (7:5). У 34-летнего нападающего стало 9 шайб в 9 играх в сезоне.
Первая звезда – форвард «Тампы» Никита Кучеров с 3 (2+1) очками в матче против «Вегаса» (6:3).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
